BUSINESS

Do, 05.07.2018 06:05

Geld: Briten reden nicht gerne über Schulden (Foto: Thorben Wengert, pixelio.de)



Leeds (pte002/05.07.2018/06:05) - Die Briten haben keine Lust, über ihre finanzielle Situation mit ihren Partnern zu sprechen. Dies trifft dann zu, wenn sie bereits einen eigenen Schuldenberg angehäuft haben, wie eine Analyse von Opinium http://opinium.co.uk im Auftrag von Direct Line Life Insurance http://directline.com zeigt. Danach verbergen 8,3 Mio. Menschen auf der Insel solche "geheimen Schulden" vor ihren Liebsten. Im Schnitt beträgt der Schuldenstand pro Kopf 8.293 Pfund (rund 9.386 Euro). Auf das gesamte Land hochgerechnet ergeben sich 69 Mrd. Pfund (rund 78 Mrd. Euro).

Heikles Gesprächsthema

"Eine Unterhaltung über die eigene finanzielle Situation kann durchaus unangenehm und heikel sein. Wenn man auch noch selber Schulden angehäuft hat, kann das schnell auch sehr peinlich werden", zitiert der "Independent" Jane Morgan, Business Managerin bei Direct Line. Bei all dem emotionalen Stress, der mit einem derartigen Gesprächsthema in Verbindung stehen kann, sei es aber dennoch wichtig, seinen Partner stets in die eigene finanzielle Situation miteinzubeziehen. "Das gilt vor allem dann, wenn man gemeinsam unter einem Dach lebt oder verheiratet ist, da man dann auch für ausstehende Schulden des Anderen haftbar gemacht werden kann", betont die Expertin.

Bei einigen Menschen dürfte die Angst vor der Diskussion über die eigenen Finanzen aber offensichtlich auch nicht ganz unbegründet sein, wie Morgan anmerkt. Denn dem Ergebnis der Opinium-Studie zufolge gibt beinahe eine halbe Mio. der befragten britischen Erwachsenen an, erst gar nicht eine Beziehung mit der betreffenden Person eingegangen zu sein, wenn man schon im Vorfeld von deren prekärer Finanzsituation gewusst hätte.

Schuldentreiber Kreditkarte

Wenn es darum geht, die größten Schuldentreiber zu identifizieren, zeigt sich ein interessantes Bild. Auf Platz eins landet bei den Briten die Kreditkarte, die 5,6 Mio. Menschen im Schnitt in Schulden in Höhe von 2.109 Pfund (rund 2.386 Euro) gestürzt hat. Dahinter folgen dann versteckte persönliche Kredite, die 2,6 Mio. Bürger betreffen, die dadurch im Schnitt Schulden von 5.011 Pfund (rund 5.671 Euro) abstottern müssen. Rang drei belegen die Schulden gegenüber Freunden und Familienmitgliedern, die insgesamt 15,6 Mrd. Pfund (rund 17,65 Mrd. Euro) ausmachen und Einzelpersonen im Mittel mit 8.000 Pfund (rund 9.054) belasten.

(Ende)