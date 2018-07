LEBEN

Mi, 04.07.2018 16:10

Villach (pts029/04.07.2018/16:10) - Der TV-Star-Koch Oliver Hoffinger und der Interspar Villach (im Einkaufszentrum "Atrio") laden zur "Wilden Fisch" Koch-Show.

Zubereitet werden Fische aus dem nahegelegenen Millstätter See. Die Besonderheit dabei ist das "Wilde" am Fisch, denn - wie der Name schon sagt - handelt es sich bei den "Wilden Fischen" um reinen Wildfang aus dem Millstätter See.

Dem "Wilden Fisch" wird mit dem Millstätter See ein vollkommen naturbelassenes Umfeld zum Heranwachsen geboten. Gänzlich ohne der Zugabe von Futter oder weiteren Zusätzen.

"Als Koch achte ich immer auf Qualität und Herkunft der Lebensmittel. Ganz gleich, ob Gemüse, Fleisch, Fisch etc. Den 'Wilden Fisch' vom Millstätter See zuzubereiten, ist eine ganz besondere Freude, da es sich um reinen Wildfang handelt", lobt Oliver Hoffinger die Qualität des "Wilden Fisches" und weiter: "Genau das macht letztlich den Unterschied aus!"

Koch-Show "Wilder Fisch" mit Oliver Hoffinger

Freitag, 6. Juli 2018

10.00 - 12.00 Uhr

15.00 - 17.00 Uhr

Samstag, 7. Juli 2018

10.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 16.00 Uhr

Ort: Interspar im Einkaufszentrum "Atrio", 9500 Villach, Kärntner Straße 34

Oliver Hoffinger wird folgende Gerichte zubereiten:

- Roh marinierter Saibling auf Wildkräutersalat und Buttermilch

- Pochierte Reinanke mit Gurken-Chili-Gemüse und Basilikum-Gel

- Knusprige Reinanke mit Erdäpfel-Bohnencreme und Paprika-Sugo

- Gebratener Huchen mit Dill-Fisolen und Röstzwiebel

Link "Koch-Show mit Oliver Hoffinger": https://www.atrio.at/de/news-events/oliver-hoffinger-zu-gast-im-atrio

Link "Wilder Fisch": http://www.wilderfisch.at

(Ende)