"Argentinischer Sommer" im Schloss Hohendorf

Groß Mohrdorf (pts024/03.07.2018/14:00) - Im letzten Jahr waren Agustin Luna und Luciano Tobaldi der Erfolg des Sommers 2017 in der Veranstaltungsreihe von Schloss Hohendorf. In diesem Jahr kommt Agustin Luna wieder - in Begleitung von Nora Buschmann. Die Künstlerin ist bekannt durch Auftritte an der Frankfurter und Nürnberger Oper. Viele Preise schmücken ihren erfolgreichen Werdegang. Ihr Herz schlägt neben der griechisch-byzantinischen Gitarrenmusik für lateinamerikanische Klänge. Agustin Luna und Nora Buschmann sind ein eingespieltes Team. Sie kennen sich über viele Jahre und spielen traurig anmutende lateinamerikanische Klänge mit Tiefgang - und lassen den Funken überspringen bei ihrer einzigartigen Interpretation argentinischer Musik.

Am Samstag, 7. Juli 2018, sind sie um 18 Uhr im Veranstaltungssaal des neuen Schloss Hohendorf zu hören.

Ein Schloss mit großer Geschichte

Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrieges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der Familie Klot-Trautvetter, wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über mehrere Jahre als Hotel geführt.

Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 privaten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten und auch veräußert werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende Anwesen gehört ein von Peter Joseph Lenné konzipierter drei Hektar großer Park.

Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadisch für die Öffentlichkeit geöffnet. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Gutshaus Dummerstort (Kultur im Gutshaus Dummerstorf e.V.) durchgeführt und von Prof. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und Theater Rostock, geleitet.

Schloss Hohendorf öffnet sich privaten Interessenten

Private Interessenten können Wohneinheiten unterschiedlichster Größe und Ausstattung in der Schloss- und Kultur-Residenz "Schloss Hohendorf" - dem Schloss Resort an der Ostsee - erwerben. Der Veranstaltungssaal sowie die angrenzende Bar und ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen während der Veranstaltungen offen.

Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reizvollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der beliebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Umgebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.

Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf bei Stralsund an der Ostsee

Weitere Informationen und Ticketbestellung unter https://www.schloss-hohendorf.de

