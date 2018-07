AMA Innovationspreis 2018 mit zwei Siegerteams

HIGHTECH

Di, 03.07.2018 10:00

AMA Innovationspreis 2018: Ein Preis, zwei Gewinnerteams (Foto: AMA Verband)



Nürnberg (pts013/03.07.2018/10:00) - Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) zeichnete am 26. Juni zwei Entwicklerteams mit dem AMA Innovationspreis 2018 auf der SENSOR+TEST 2018 in Nürnberg aus. Die Jury, die sich aus Vertretern aus Wissenschaft und Industrie zusammensetzt, bescheinigt beiden Einreichungen hochinnovative Lösungsansätze bei deutlich erkennbarer Marktrelevanz. Das Preisgeld von 10.000 Euro ging in diesem Jahr zu gleichen Teilen an den miniaturisierten und hochintegrierten Umweltsensor BME680 der Bosch Sensortec GmbH und an das Thermometer itherm TrustSens TM37x mit automatischer in situ Kalibrierfunktion von Endress+Hauser und der TU Ilmenau.

Bosch BME680 - erster miniaturisierter, chemischer Gassensor

Der Bosch BME680 ist das erste integrierte 4-in-1 Sensormodul, der einen Druck-, Temperatur- und Feuchtesensor mit einem MEMS Gassensor kombiniert. Im Bereich CE & IoT Anwendungen wurde damit eine neue Messgröße erschlossen. Ausgangslage der Innovation waren hohe Anforderungen im CE- und IoT-Markt gegenüber dem technischen Stand, insbesondere hinsichtlich Systemintelligenz, Baugröße, Leistungsaufnahme, Zuverlässigkeit sowie Industrialisierung & Skalierbarkeit der Fertigungsvolumen. Bislang waren dies wesentliche Hindernisse für die Etablierung der chemischen Messgröße Gas im industriellen Maßstab und für die Massenproduktion. Heute sind bereits erste Geräte im Bereich IoT und Smart Home mit dem BME680 auf dem Markt verfügbar.

Die Jury und der AMA Verband gratulieren dem Entwicklerteam: Dr. Richard Fix, Dr. Thomas Block, Dr. Herbert Verhoeven und Kollegen (Bosch Sensortec GmbH, Reutlingen)

Thermometer mit automatischer in situ Kalibrierfunktion im Prozess

Die zweite prämierte Innovation ist das itherm TrustSens TM37x, ein Thermometer mit automatischer in situ Kalibrierfunktion im Prozess. In seinen Messeinsatz ist zusätzlich zum Widerstandssensor ein ferroelektrisches Referenzelement mit bekannter Curie-Temperatur als Temperaturnormal integriert. Wird durch die Prozesstemperatur eine Phasenumwandlung ausgelöst, wird die Messabweichung des digitalen Temperaturwerts zur Curie-Temperatur bestimmt und das Thermometer kalibriert. Die automatische, rückwirkungsfreie Kalibrierung erfolgt ohne Ausbau des Thermometers direkt im Prozess. Aufwand und Kosten für Kalibrierungen werden so deutlich reduziert.

Die Jury und der AMA Verband gratulieren dem Entwicklerteam: Dr. Pavo Vrdoljak, Christian Stöger, Michael Korn, Harald Bründl, Alfred Umkehrer (Endress+Hauser GmbH+Co KG, Nesselwang) und Dr. Marc Schalles (Technische Universität Ilmenau).

Zwei Sonderpreise für "Junge Unternehmen"

Der Sonderpreis in der Kategorie 'Junge Unternehmen 2018' ging ebenfalls an zwei Entwicklerteams. Das Team um Dr. Matthäus Langosch (CeLaGo Sensors GmbH, Saarbrücken) überzeugte mit einem Dünnschicht-Folien-Dehnungsmessstreifen. Das Team um Houssam El Moutaouaki (SENVISYS GmbH, Saarbrücken) gewinnt mit der Entwicklung einer effizienten Sicherung von Bahnübergängen durch Vibrationsanalyse. Beide Entwicklerteams erhielten als Sonderpreis einen kostenfreien Messeauftritt auf der SENSOR+TEST 2018.

Sensorik und Messtechnik als Innovationstreiber der Technik

"In diesem Jahr erreichten uns 34 Einreichungen aus dem In- und Ausland, die Entwicklungen sind innovativ, originell und meist sehr marktrelevant. Die beiden Gewinnerprojekte überzeugten die Jury zusätzlich mit wissenschaftlich herausragenden Lösungen und einem deutlich erkennbarem Nutzen", erklärt der Juryvorsitzende Professor Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes. "Gewinner insgesamt sind aus meiner Sicht immer die Anwenderindustrien, da viele der eingereichten Lösungsansätze aus Sensorik und Messtechnik die Innovationstreiber des technischen Fortschritts sind", sagt Schütze weiter.

Broschüre mit allen Einreichungen 2018

Der AMA Innovationspreis zählt seit Jahren zu den renommiertesten Preisen in der Sensorik und Messtechnik und wird jährlich vom AMA Verband ausgelobt. Alle akzeptierten Einreichungen werden mit einer Kurzbeschreibung der Innovation in der Broschüre 'AMA Innovationspreis 2018 - Die Bewerber' veröffentlicht, die online heruntergeladen werden kann.

Bewerbungen für den Innovationspreis 2019

Bewerbungsformulare für den AMA Innovationspreis 2019 stehen ab Oktober 2018 online zur Verfügung. Bewerben können sich Einzelpersonen oder Entwicklerteams aus Firmen und Instituten. Weitere Informationen unter: http://www.ama-sensorik.de

Die Übersicht aller Bewerbungen um den AMA Innovationspreis 2018 unter:

