Wer heute keine Ideen hat, ist morgen tot - Unternehmer-Therapie für neue Ideen im Guerilla-Marketing

Di, 03.07.2018 09:15

Wien (pts010/03.07.2018/09:15) - Mit ungewöhnlichem Guerilla-Marketing, das auf maximaler Kosteneffizienz und ungewöhnlichen Ideen beruht, lassen sich auch mit geringem Budget enorme Erfolge im Business erzielen - auch und gerade für KMUs. Werbetherapeut Alois Gmeiner https://www.werbetherapeut.com entwickelt gemeinsam mit Unternehmern effektive Strategien, die zu mehr Umsatz und mehr Kunden führen - und das bereits in 14 Tagen.

Der Werbetherapeut: "Direkt im Unternehmen werden dabei die wichtigsten Baustellen eruiert und dann sofort und unmittelbar mit der Operation begonnen. Dabei bleibt oftmals kein Stein auf dem anderen. Daher verlange ich auch von meinem Coachingpartner viel Einsatz und Herzblut, denn nur so kann es funktionieren. Aber der Erfolg gibt mir Recht!" Der erster Schritt zu neuen Ideen im eigenen Marketing ist der Gratis-Werbecheck des Werbetherapeuten: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Werbetherapie sichert das Überlegen von Unternehmen

Werbeagenturen wollen alles neu machen - der Werbetherapeut versucht hingegen, Gesundes und damit Erfolgreiches zu erhalten und zu optimieren und Krankes operativ zu entfernen. "Zum Teufel, wenn ein Unternehmen schon einige Jahre erfolgreich war, dann hat das ja einen Grund. Hier alles neu zu machen, ist Unsinn. Gezielte therapeutische Marketingmaßnahmen bringen viel mehr Erfolg. Ein Arzt schneidet ja auch nicht bei einem Hühnerauge gleich den ganzen Zeh ab. Genau darum ist ein Therapeut und Sparringspartner so erfolgreich. Er motiviert und provoziert. Er therapiert und trainiert einen Unternehmer. Ein Werbetherapeut ist ein freundschaftlicher, aber unerbittlicher Provokateur und damit ein Sparringspartner", erklärt Gmeiner. "Er fordert einen heraus, hinterfragt, bringt neue Ideen. Es ist wie im Boxring: Mit einem guten Sparringspartner wird man immer wendiger, immer flexibler, immer besser."

"Business ist Krieg: ich verlange Herzblut und viel Schweiß!"

Oft bedarf es eines Impulses von außen, um eingefahrene Denkweisen hinter sich zu lassen und neue, ungewöhnliche Wege zu finden. "Nur wer aus der Masse heraussticht, wird neue Kunden finden", so Gmeiner. "Der Weg zu mehr Umsatz muss nicht lang sein - aber er erfordert Blut, Schweiß und manchmal auch Tränen. Ein Sparringpartner kann den Weg zum Businesserfolg bedeutend verkürzen und somit helfen, wertvolle Zeit zu gewinnen. Wer rasch agiert, darf sich auch über rasch gefüllte Auftragsbücher freuen!"

Speed-Coachings sparen Geld und Zeit

Gmeiner, vielfacher Fachbuchautor zu den Themen Werbung und PR (Bestseller: "Low-Budget Werbe 1x1" und "No-Budget Marketing"), hat sich auf Low-Budget-Werbung spezialisiert und kennt die Sorgen und Nöte von Klein- und Mittelbetrieben in Sachen Marketing. "Viele Unternehmen sparen an der falschen Stelle", weiß er aus mittlerweile jahrzehntelanger Erfahrung. "Wer sein Budget im Marketing kürzt, kürzt seinen Erfolg am Markt. Ich sage immer wieder: Das Marketing-Budget muss nicht hoch sein, wenn man die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit und mit den richtigen Ideen umsetzt." Dafür ist es wichtig, die richtigen Maßnahmen erst einmal zu entwickeln und genau das passiert in den Sparringsprozessen.

Neben den Sparrings bietet Gmeiner auch effektive Coachings direkt im Unternehmen, die einen oder zwei Tage in Anspruch nehmen. Darin liefert Gmeiner konkrete Ergebnisse, die sich unmittelbar in die tägliche Geschäftspraxis umsetzen lassen und sofort mehr Bekanntheit und mehr Umsatz bringen. Dies alles wird beim Kunden vor Ort erarbeitet. Auf diese Weise ersparen sich Klein- und Mittelbetriebe eine teure Werbeagentur. Der erste Schritt zu einer Marketing-Therapie ist der Gratis-Werbecheck: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Infos:

Der Werbetherapeut

Tel.: +43 133 20 234

E-Mail: werbetherapeut@chello.at

Web: http://www.werbetherapeut.com

