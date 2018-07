HELP mobile startet FF-Award 2018

LEBEN

Di, 03.07.2018 09:00

Wien (pts008/03.07.2018/09:00) - Tagtäglich gehen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam durchs Feuer - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Seele der Florianis ist die Kameradschaft und der Zusammenhalt, die HELP mobile mit dem FF-Award 2018 besonders hervorhebt. Gesucht wird "echte Gemeinschaft" in Bildform. Teilnahmeschluss ist am 17. September.

Österreichs Feuerwehren sind das Paradebeispiel für gelebte Kameradschaft. Diesen Zusammenhalt gibt HELP mobile ab sofort mit dem FF-Award 2018 eine Bühne. Unter dem Motto "Feuerwehr schafft Gemeinschaft" sucht HELP mobile das kreativste Foto, welches stellvertretend für den Teamgeist und den Zusammenhalt in der Mannschaft steht. Als Preisgeld winken 3.000 Euro und eine Trophäe für die bestbewerteste Einsendung.

Feuerwehr schafft Gemeinschaft

"Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie wichtig der Zusammenhalt und die dazugehörige Gemeinschafts- bzw. Kameradschaftspflege ist und das trifft ganz besonders auf Österreichs Feuerwehren zu. Aus diesem Grund haben wir diesen Award ins Leben gerufen, der die Kameradschaft ins Scheinwerferlicht rücken und gleichzeitig als Inspiration dienen soll", erklärt HELP mobile-GF Andrea Pichler die Hintergründe des jährlich stattfindenden Awards.

Übrigens: Als sozialer und familiärer Mobilfunker trägt HELP mobile selbst etwas für betroffene Menschen bei, indem monatlich ein Euro pro aktiver SIM Karte an den wohltätigen Verein HELP me gespendet wird. Darüber hinaus stellt das Telekommunikationsunternehmen, auf freiwilliger Basis, den gesamten Unternehmensgewinn zur Verfügung.

Eine ausführliche Beschreibung des HELP mobile FF-Award 2018 gibt es auf: http://www.helpm.at/ff-award

Über HELP mobile

HELP mobile ist der Mobilfunkanbieter ihres Vertrauens. Als sozialer und familiärer Anbieter spendet HELP mobile monatlich 1 Euro pro aktiver SIM Karte an den wohltätigen Verein Help me, der sich für hilfsbedürftige Familien in Österreich einsetzt. Darüber hinaus stellt HELP mobile den gesamten Unternehmensgewinn für wohltätige Zwecke zur Verfügung. Technischer Dienstleister hinter HELP mobile ist die Mass Response Service GmbH. HELP mobile nützt das Netz von 3 Hutchison.

(Ende)