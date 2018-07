Engagement für transplantierte Kinder wird belohnt

LEBEN

So, 01.07.2018 14:20

Frankfurt am Main (pts004/01.07.2018/14:20) - Auch in diesem Jahr vergibt die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO) ihren Helmut-Werner-Preis und ehrt damit herausragendes persönliches Engagement für organkranke Kinder und Jugendliche. Die seit 2005 jährlich vergebene Auszeichnung ist benannt nach dem 2004 an Organversagen verstorbenen Automobilmanager, der die Gründung von KiO ermöglicht hatte. Das Preisgeld von 5000 Euro stiftet die Familie Werner.

Vorgeschlagen werden können alle, die sich in Deutschland im Bereich der Organtransplantation bei Kindern und Jugendlichen hervorgetan haben. Dies können Mediziner genauso sein wie Pflegefachkräfte, Psychologen oder Sozialpädagogen. Bewerbungen sind bis 31. August 2018 zu richten an: Kinderhilfe Organtransplantation e.V., Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am Main, E-Mail: kio@vso.de. Über die Preisvergabe entscheiden der KiO-Vorstand und das KiO-Kuratorium, dem führende Transplantationsmediziner angehören. Komplette Ausschreibung unter: http://www.kiohilfe.de

Zur KiO: Die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO) unterstützt organkranke Kinder und deren Familien vor und nach einer Transplantation in sozialen Notlagen. Der gemeinnützige und mildtätige Verein hilft in Härtefällen finanziell und hat spezielle Freizeit-Programme entwickelt, die Kindern nach oft jahrelanger Krankheit neues Selbstvertrauen geben und dem Zusammenhalt der Familien gut tun. Ebenso berät KiO betroffene Familien in sozialen Fragen und begleitet transplantierte Jugendliche auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. KiO (kiohilfe.de) finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen (ab 48 Euro/Jahr). Ins Leben gerufen worden ist KiO im Februar 2004 vom Verein "Sportler für Organspende". Der FC Bayern München hat eine offizielle Patenschaft für KiO übernommen. Auch Eintracht Frankfurt unterstützt KiO.

