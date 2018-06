"alles roger?": Juli-Ausgabe ab sofort an den Trafiken erhältlich

MEDIEN

Fr, 29.06.2018 11:00

Wien (pts016/29.06.2018/11:00) - In der Titelgeschichte der neuen Juli-Ausgabe von "alles roger?" geht es um die Entwicklungen in der EU und das Verhältnis Österreichs zu Brüssel. Weitere heiße Themen sind Genderwahn, der Trend zur Heimat, Peter Pilz, Ungarn, Gut Aiderbichl oder Facebook-Löschorgien. Abkühlung verspricht ein Überblick über einige der schönsten Seen des Landes. Für Unterhaltung sorgen Artikel über die Stoakogler, die Seer, Wiener Austria, die Fußball-WM, Astro-Sex oder das Musikbox-Museum Terra Technica. Und: "alles-roger?"-Herausgeber Ronnie Seunig spricht Klartext. http://www.allesroger.at

"Die EU und Österreich: Wie soll's weitergehen?", fragen wir am Titelblatt der aktuellen Juli-Ausgabe, mit einer Karikatur von Christian Urbanek. Wir analysieren die Vorhaben der österreichischen Regierung während des Ratsvorsitzes in der EU, den unser Land ab 1. Juli innehat. Hier soll ein verbesserter Schutz der Außengrenzen im Mittelpunkt stehen - was bis vor Kurzem noch undenkbar war. In einem Interview mit der Initiatorin des EU-Austritts-Volksbegehrens Inge Rauscher lässt "alles roger?" - im Gegensatz zu den Mainstream-Medien - einen EU-Gegner ausführlich zu Wort kommen: "Auch die Probleme mit der Masseneinwanderung hängen mit der EU zusammen. Deren Credo der 'offenen Grenzen' hat diese überhaupt erst ermöglicht, bis hin zur damit verbundenen heutigen Kriminalität", nennt sie einen Grund für einen Öxit.

Ein weiteres Thema mit Bezug zur EU ist die neue italienische Regierung der "linkspopulistischen" 5-Sterne-Bewegung und der "rechten" Lega. Sie wurde zum Schreckgespenst in Brüssel, weil sie eine Wende für ihr Land anstrebt und dabei zum Vorbild für andere EU-Mitglieder werden könnte. Die Koalition machte von Anfang an klar, dass sie mit der bisher laufenden Masseneinwanderung Schluss machen und illegal ins Land gekommene Asylanten zurückschicken will. Weiters plant sie, die Russland-Sanktionen - durch Überzeugungsarbeit in der EU - abzuschaffen und die direkte Demokratie nach schweizerischem Muster einzuführen.

Klartext von Felix Baumgartner und Ronnie Seunig

Der weltweit angesehene Stratosphärenspringer Felix Baumgartner knöpft sich in seiner exklusiven "alles-roger?"-Kolumne diesmal Peter Pilz vor, für den die Unschuldsvermutung gilt: "Aus dem Aufdecker der Nation wurde über Nacht ein fragwürdiger Charakter. Aus dem erhobenen Zeigefinger eine grapschende Hand", schreibt "All-Felix" in gewohnt starker und klarer Sprache. Ebenso ein Mann der direkten Worte ist unser Herausgeber Ronnie Seunig. Seine Bilanz zu den ersten drei Jahren von "alles roger?": "Das Resümee ist zum einen natürlich ein positives, weil wir grandiosen Zuspruch haben, weil wir Anklang finden beim Publikum. Mit Sicherheit ist es auch interessant und überraschend, wie sehr sich die etablierten Medien aufs Verunglimpfen und Vernadern unserer Zeitschrift eingeschossen haben. Zum anderen ist es erschreckend, dass man von einer kleinen aber mächtigen Gruppe so derartig denunziert wird, dass man sich fragt, wie soll Meinungsfreiheit in diesem Land stattfinden können, wenn jede nicht linksorientierte Meinung mit dem Knüppel erschlagen wird."

Viele weitere spannende Themen

Wie immer strotzt das Magazin auch diesmal vor interessanten Hintergrundberichten und aufschlussreichen Interviews: So erklärt der ungarische Botschafter in Wien, János Perényi: "Dass Orbán ein überzeugter Patriot ist - und kein Nationalist -, ist ein ständiges Irritationsmoment für eine gewisse ideologische Orientierung, die man auch Mainstream nennen kann." Kolumnist Andreas Unterberger analysiert, warum Heimat wieder in ist, wir decken die dunklen Ziele des Genderwahns und die Hintermänner der Lösch-Orgien von Facebook auf. Ein ausführliches Interview mit Gut-Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber klärt auf, warum es sich bei den Verwürfen gegen die Tier-Gnadenhöfe um - gerichtlich bestätigte - Verleumdungen handelte.

Urlaub und Unterhaltung

Wie immer kommt auch in dieser Ausgabe die Unterhaltung nicht zu kurz: Wir zeigen und beschreiben einige der schönsten Seen Österreichs, bringen Interviews mit den Stoakoglern sowie den Seern und eine Astrologin analysiert den Sex der Sternzeichen. Fußball-Experte Peter Linden nimmt das neue Stadion der Wiener Austria und den WM-Favoriten Brasilien unter die Lupe.

(Ende)