"NDP Jalan!": User erkunden Singapur virtuell via App (Foto: youtube.com)



Singapur/Wien (pte005/29.06.2018/06:15) - Mit der neuen Spiele- und Event-App "NDP Jalan!" wollen die Behörden von Singapur die Bevölkerung anlässlich des Nationaltags am 9. August interaktiv auf die Straßen bringen. Hierzu hat das Organisationskomitee des südostasiatischen Stadtstaats http://ndp.org.sg das Unternehmen Sky Optimum Technology http://skyopt.com mit der Umsetzung einer standortbasierten Anwendung im Stile von "Pokémon Go" beauftragt.

"Der asiatische Markt ist spieleaffiner und schnelllebiger. Aber auch hier muss es schon ein großes Event sein, damit sich das rentiert", sagt Jörg Hofstätter, geschäftsführender Gesellschafter des österreichischen Spiele-Entwicklers ovos http://ovos.at , auf Nachfrage von pressetext. Dennoch halte der Trend zur erweiterten Realität ungebrochen an. "Augmented Reality wird gerade auch bei den nächsten Generationen noch ein großes Thema sein", ergänzt Hofstätter.

Drei Themenpfade zur Auswahl

In der Anwendung tauchen die Nutzer mit ihren Avataren in eine erweiterte Realität ein und können so Singapur auf neue Weise entdecken. Die App bietet drei Themenpfade an: Kunst und Kultur, Natur und einen Pfad zum Nationaltag. Die Spieler lösen dann unterschiedliche, themenspezifische Aufgaben in Form von Frage- und Mini-Spielen. Für jede fünfte, richtig gelöste Aufgabe erhalten die App-Nutzer Restaurant- und Einzelhandelsgutscheine. Nach 20 gelösten Aufgaben steht der Spieler in der Wahl zur Ticketverlosung für die Nationaltagsparade.

Die thematischen Erkundungspfade sind in zweiwöchigen Intervallen, im Zeitraum vom 29. Juni bis zum Nationaltag am 9. August, live abrufbar. Zusätzlich informiert die App mithilfe des integrierten AR-Viewers über die Veranstaltung. Bisherige Veranstaltungs-Apps zum singapurischen Nationaltag waren bisher ausschließlich informationsbasiert. NDP Jalan! hingegen weist seinen Nutzern eine aktive Rolle zu.

