Do, 28.06.2018 17:25

VIVE LE VÉLO - AU GSTAAD PALACE

Gstaad (pts041/28.06.2018/17:25) - Le Gstaad Palace fête le début de la saison de vélo avec deux nouveautés: d'une part, la légende parmi les hôtels suisses cinq étoiles s'est fait récemment classer comme Hôtel Bike. La maison est un point de départ idéal pour les adeptes du vélo de route et du VTT et de leurs courses de découverte à travers le beau Saanenland et par d'innombrables cols à proximité immédiate. D'autre part, les portes du Palace s'ouvrent pour tous ceux qui veulent être une fois reine ou roi - ou mieux BERGKÖNIG : car, dans le cadre du festival suisse éponyme des vélos vintage du 25 au 26 août 2018, tous ceux qui s'offrent un week-end royal dans le château blanc de contes de fée marquent un point.

"Celui qui pédale reçoit plus de la vie", disent les amis du vélo. Une conviction qui prend une nouvelle importance cet été au Gstaad Palace: celui qui se présente avec un vélo trouve un service de premier ordre dans la maison récemment classée Hôtel Bike par hotelleriesuisse. Ainsi, la famille du Palace non seulement donne en permanence des conseils et des recommandations de tours pour découvrir à vélo les plus beaux coins de cette région de vélo par excellence, mais encore elle munit avec de l'équipement nécessaire les cyclistes, les adeptes du VTT et les conducteurs du vélo électrique. Les hôtes de l'hôtel qui n'ont pas amené leurs propres vélos peuvent emprunter un des quatre vélos électriques du fabricant de vélos bernois " Thömus " que le Gstaad Palace met à leur disposition. Seulement deux autres hôtels cinq étoiles dans ce pays sont reconnus officiellement comme Hôtel Bike, en sachant que Gstaad Palace est le seul au Saanenland s'étant soumis à cet examen d'hotelleriesuisse. "En été, Gstaad est un vrai paradis de vélo: des parcours tranquilles pour les amateurs, des rampes et cols raides pour les ambitieux et des descentes sympathiques pour les courageux donnent le bon mélange. La perspective d'un traitement bienfaisant au spa après le tour et d'un repas savoureux font vraiment le jeu de tous qui sont sur les traces de la tendance de la slow mobility", affirme Andrea Scherz, General Manager et propriétaire du Gstaad Palace.

Être une fois reine ou roi des montagnes: BERGKÖNIG Gstaad

Lorsque des cyclistes passionnés, les fans du vintage ainsi que les légendes du cyclisme se donnent rendez-vous à Gstaad le dernier weekend d'août et sortent leurs compagnons à deux roues en acier historique, les maillots en laine et les chaussures en cuir préférés, cela signifie de nouveau: "Vive le BERGKÖNIG Gstaad!" Après la première édition de 2017 réussie, l'événement cycliste unique a lieu de nouveau du 25 au 26 août 2018. Et aussi, les rois des montagnes résident, comme on le sait, royalement: le Gstaad Palace a concocté expressément un paquet pour cela.

Un point culminant de la fête du vélo est le court sprint de la zone piétonne de Gstaad au Gstaad Palace légendaire à l'Oberbort, où le soir de la veille de la course tous les participants sont les bienvenus à l'apéritif de bienvenue. Celui qui est assoiffé de défis sportifs choisit le lendemain le grand tour: 103 kilomètres sur d'étroites et exigeantes routes de montagne sont au programme de course. En revanche, les propriétaires des bécanes moins robustes ont leur satisfaction sur le parcours "Pédaleur de Charme". Et à celui qui pratique du sport passif, nous recommandons les 25 vélos extraordinaires présentés dans le cadre de l'exposition et du concours "Le Vélo" du 25 à 26 août 2018 à Gstaad Palace. "Le BERGKÖNIG est beaucoup plus qu'une course: il offre à toutes les passionnées et à tous les passionnés des vélos anciens l'occasion de se rencontrer, de se mesurer et - dans un panorama alpin unique - de passer des moments inoubliables ensemble", constate Andrea Scherz - également un conducteur passionné de vélo électrique.

Package BERGKÖNIG : "Be the King of the Mountain"

Les cyclistes passionnés avec un vieux vélo de course ne doivent pas manquer BERGKÖNIG Gstaad: le festival unique des vélos vintage a lieu les 25 et 26 août 2018. Le Gstaad Palace en est un partenaire de la première heure: la veille du soir de la course, la "Grande Dame" invite tous les participants à un apéritif. Le package BERGKÖNIG spécialement conçu pour deux personnes avec demi-pension et utilisation du spa du Palace comprend, à partir de 2 022 francs suisses, deux nuits, la participation à la course ainsi qu'au "Concours d'Élégance", un massage relaxant aux arômes de 50 minutes et un cadeau de bienvenue. L'offre est valable du 24 au 26 août 2018 pour les réservations jusqu'au 15 juillet 2018 (non cumulable).

À réserver sur: https://www.palace.ch/angebote/sport

À propos du Gstaad Palace

Le luxueux hôtel cinq étoiles Superior Gstaad Palace, qui a ouvert ses portes pour la première fois en décembre 1913, est entre les mains de la famille Scherz, depuis trois générations, et fait ainsi partie des derniers hôtels d'Europe gérés en entreprise familiale, où les personnalités profitent d'une expérience conviviale de première classe. Les 90 chambres et suites de cet hôtel de saison offrent une vue absolument hors du commun sur l'Oberland bernois, et elles mélangent avec talent le glamour contemporain et le confort des Alpes. L'emblème de la ville de Gstaad sert, dans ses cinq restaurants, des spécialités suisses, italiennes et internationales ainsi qu'une cuisine gastronomique couronnée de 15 points au Gault Millau. La discothèque privée de l'hôtel, la GreenGo, est célèbre pour ses fêtes légendaires et son public composé de personnalités importantes. Le spa du Palace, s'étalant sur 1800 mètres carrés, propose une expérience agréable pour les sens des hôtes. En été, la piscine extérieure olympique et les quatre courts de tennis sont mis à disposition des hôtes de l'hôtel. Avec la cabane du Walig, un alpage datant de 1783 et situé à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Gstaad Palace dispose d'un refuge unique dans lequel les hôtes font l'expérience au plus près du luxe véritable du Saanenland: le calme, la sérénité et l'authenticité. La famille Scherz accueille ses hôtes jusqu'au 9 septembre 2018 pour la saison estivale. La saison hivernale s'étend du 21 décembre 2018 au 10 mars 2019.

