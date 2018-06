Mörbisch: Die Gräfin in der Zwickmühle

LEBEN

Mi, 27.06.2018 15:30

"Gräfin Mariza" von 12. Juli bis 25. August auf der Bühne am Neusiedler See

Mörbisch (pts045/27.06.2018/15:30) - Ungarische Csárdás und böhmische Polka, eine übermütige Gräfin, ein erfundener Bräutigam und ein verarmter Graf - in Emmerich Kálmáns Operette "Gräfin Mariza" gibt es allerhand amouröse Verstrickungen und eine Fülle grandioser Melodien. Genau das richtige Stück für eine der größten Seebühnen in Europa: Von 12. Juli bis 25. August ist die Arena in Mörbisch am Neusiedler See wieder Zentrum der Operettenfans aus nah und fern - und für jene, die es noch werden wollen!

Und wie es sich für einen echten Operetten-Kracher, für eine der erfolgreichsten ihres Genres sogar weltweit gehört, wartet die "Gräfin Mariza" mit einer amüsanten Handlung und - ebenso natürlich - mit einigen Überraschungen auf. Das 1924 in Wien uraufgeführte Stück überzeugt zudem mit Ohrwürmern wie "Komm nach Varasdin" oder "Komm Zigány" auch die musikalischen Fans!

Zum Stück selbst: Die ebenso reiche wie schöne Gräfin Mariza kann sich ihrer Verehrer und Mitgiftjäger kaum erwehren. Deshalb erfindet sie einen Verlobten, nur leider gibt es tatsächlich einen Baron mit diesem Namen, der zu Marizas Entsetzen nicht abgeneigt ist, sie zu heiraten. Und das just in dem Moment, wo sie auf ihrem Landgut den neuen Verwalter Tassilo kennengelernt hat, der ihr - Standesunterschied hin oder hier - viele besser gefällt als alle Verehrer zuvor... Mal schauen, wer diesmal die Hand der schönen Adeligen erobert!

Sicher ist in jedem Falle, dass nach den Schlussakkorden wieder das Feuerwerk über dem Neusiedler See zum Finale abgeschossen wird! Sicher ist auch, dass so gut wie alle Schifffahrtslinien am Neusiedler See die Gäste standesgemäß zum Konzert bringen. Von Rust aus, vom ungarischen Fertörákos, von Podersdorf und Illmitz können Gäste geruhsam zur Seebühne schaukeln und 15 Minuten nach Operettenende wieder entspannt retour. Sicher ein perfekter Abschluss eines Urlaubs- und Konzerttages! Noch eleganter wird es mit dem "StarClubSchiff" von Illmitz nach Mörbisch. Dabei werden zusätzlich noch kulinarische Köstlichkeiten aus der Region gereicht. Und das nicht von irgendjemanden, sondern von den StarClub-Partnern höchst selbst.

http://www.neusiedlersee.com/de/aktivitaeten/ausflugsziele/starclubneusiedlersee.html

Info: Tickets unter https://www.seefestspiele-moerbisch.at

Tickets erhältlich von Eur 25 bis 145 (Loge)

Aufführungsbeginn ist im Juli um 20:30 Uhr und im August um 20 Uhr

Weitere Infos unter: http://www.neusiedlersee.com

