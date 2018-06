Mit Smartem WLAN/Ethernet Thermometer kühlen Kopf bewahren

HIGHTECH

Zwettl (pts044/27.06.2018/15:00) - Die WEB-Thermometer der Produktreihe HWg-STE sind die mit Abstand erfolgreichsten Temperaturüberwachungs-Geräte des Herstellers HW group. Vor allem das HWg-STE2 IP/WLAN-Thermometer zählt zu den Bestsellern für sichere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung und ist beim österreichischen HW group Master-Distributor BellEquip erhältlich.

Alarmierend einfache Lösung

Der STE2 vereint die Grundfunktionen seiner Vorgängermodelle HWg-STE, HWg-STE plus und HWg-STE PoE. Hard- und Software wurden optimiert und in ein völlig neues schwungvolles Design verpackt. Der HWg-STE2 kann bis zu 3 Sensoreingänge sowie 2 digitale Eingänge überwachen und die Daten über LAN oder - und das zeichnet das Gerät besonders aus - über eine im Gehäuse integrierte Antenne auch über WLAN übertragen. Es reagiert schneller als vergleichbare Modelle und wird über das mitgelieferte Netzteil oder auch über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt.

Umgebung immer im Blick

Werden beim Umgebungsmonitoring Grenzwerte überschritten, kann der STE2 verschlüsselte Alarmnachrichten per E-Mail oder über das SensDesk Portal HWg-Push senden. Er unterstützt zudem das HWg SMS Gateway, womit die Alarmierung auch per SMS erfolgen kann.

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Überwachung von Netzwerk- und Serverschränken, Serverräumen, Klimaanlagen, Fernsteuerung von HLK-Anlagen, Kühl- oder Gefrierschrank-Überwachung bis zur Lebensmittellogistik und mehr. Mit Hilfe der HWg-PDMS Software können die Messdaten in gut und schnell lesbaren Diagrammen dargestellt und somit mehrere Standorte und IP-Thermometer überblickt werden.

Die technischen Stärken:

* RJ45 Netzwerk-Anschluss (10/100 MBit) inkl. PoE Stromversorgung

* WiFi/WLAN mit 2,4 Ghz 802.11 b/g/n

* M2M Protokolle: SNMP (v1/v2), XML, HWg-Push

* E-Mail (TLS), SMS (über Gateway) als Kommunikationsschnittstellen

* 2 RJ11 Ports für Temperatur- & Feuchtigkeitssensoren

* 2 potentialfreie Eingänge

* Versorgung per 5V Netzteil (250 mA) oder PoE

* hochwertiges Kunststoffgehäuse, 65x80x30 mm

* Im Lieferumfang enthalten: STE2 Grundgerät, 3m Temperatursensor, int. Netzteil

Weblink zur Sommeraktion: https://www.bellequip.at/aktionen/temperaturueberwachung-sommeraktion-2018

Über BellEquip - Technik, die verbindet

Das Unternehmen BellEquip mit Sitz in Zwettl (NÖ) zählt zu den führenden Systemanbietern von infrastrukturellen Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen in den Bereichen Remoteservice, Automatisierungs- und Kommunikationstechnik.

Die BellEquip Stärken lassen sich in sechs Bereiche zusammenfassen:

* M2M Kommunikation & Fernwirken

* KVM & Audio/Video Signalverteilung und -verlängerung

* USV, Energieverteilung und -messung

* Umgebungsmonitoring & Sensorik

* Industrielle Netzwerktechnik

* Technik, Service, Support & RMA

Das Waldviertler Team, mit "Der Technik, die verbindet", realisiert auf Basis der breiten Produktpalette kunden- und bedarfsorientierte Lösungen mit großem Systemwissen und Hausverstand.

