Mi, 27.06.2018 12:25

ICNMD 2018: Einladung zur Pressekonferenz am 6. Juli in Wien

Wien (pts032/27.06.2018/12:25) - Einladung zur Pressekonferenz anlässlich des ICNMD 2018, am 6. Juli um 10 Uhr in Wien - Internationaler Kongress über neuromuskuläre Erkrankungen in Wien: Highlights, Trends, Fortschritte.

Vom 6. bis 10. Juli 2018 ist Wien das internationale Zentrum der neuromuskulären Medizin: Mehr als 120 hochkarätige Vortragende und 1.000 Teilnehmer aus mehr als 60 Ländern werden beim 15. Internationalen Kongress für Neuromuskuläre Erkrankungen (ICNMD 2018) zusammentreffen.

Wichtige Fortschritte bei der Diagnose, Therapie oder Rehabilitation im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen wie Polyneuropathien und andere Neuropathien, Muskelerkrankungen, Myasthenia Gravis oder Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) werden auf diesem Kongress präsentiert. Am 6. Juli findet ein öffentlich zugänglicher Patiententag mit Vorträgen von Experten statt.

Ihre Gesprächspartner/innen:

- Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Grisold

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Tatjana Paternostro-Sluga

- Univ.-Prof. Dr. Heinz Redl,

- Priv.-Doz. Dr. Julia Wanschitz

Datum: Freitag, 6. Juli 2018, um 10 Uhr

Ort: Café Landtmann (Löwel-Zimmer), Universitätsring 4, 1010 Wien

