Kühler Abend, heiße Rhythmen

LEBEN

Mi, 27.06.2018 08:30

Wien (pts011/27.06.2018/08:30) - Mehr als hundert Gäste folgten der Einladung des Businessnetzwerks CLUB TIROL in Wien zum legendären Sommerfest in Wiens prominentestes Freibad, das Schönbrunnerbad. Was der Wettergott an diesem Abend nicht schaffte, organisierte Schönbrunnerbad-Chef Sepp Ebenbichler: Die heißen Rhythmen des Schönbrunnerbad-Samba-Ensembles heizten die Stimmung ordentlich an. Mit dabei: Club Tirol Präsident Mag. Julian Hadschieff, Vizepräsidentin Mag. Renate Danler, die Vorstandsmitglieder Mag. Charlotte Sengthaler, Oberst Mag. Stephan Kirchebner, MMag. Martina Scheiber, Sponsorin Sonja Ultsch mit Tochter Valentina, Anwalt Dr. Stefan Prochaska, Vizepräs. der Wiener Rechtsanwaltskammer, Blaue Lagune-Chef Erich Benischek, Johanna Seeber (GF Seeste Bau AG) uvm...

SCHÖNBRUNNER BAD: Das Bad mit kaiserlichem Flair

Bereits 1838 wurde das Bad urkundlich erwähnt. Kaiser Franz Josef hat damals als Kind seinem Bruder Maximilian einen Brief geschrieben, in welchem er mitgeteilt hat, dass er sich den ganzen Tag im Wasserreservoir des Obelisken, nunmehr Schwimmbad, aufgehalten hat. Um die Jahrhundertwende wurde eine kaiserliche Schwimmschule eingerichtet. Im Jahre 1975 wurde das Bad generalsaniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Im Jahre 2000/01 wurde das Bad auf den neuesten Stand der Technik umgebaut und mit einer modernen Wasseraufbereitungsanlage ausgestattet. Seitdem wird das Bad privat von der Fa. WEB43 unter der Führung des 15-fachen Schwimmstaatsmeister Marco Ebenbichler geführt.

CLUB TIROL

Der CLUB TIROL ist ein dynamischer, politisch unabhängiger Business-Club und heißt in Wien lebende Tirolerinnen und Tiroler sowie alle Tirol-Verbundenen als Mitglieder herzlich willkommen! Unter den mehr als 400 Mitgliedern findet sich ein bunter Mix aus UnternehmerInnen, Führungskräften, Medienmenschen, Künstlern und Studierenden. Der CLUB TIROL organisiert spannende Diskussionen mit prominenten Gästen, kulturelle Events und interessante Firmenbesuche. Er bietet seinen Mitgliedern nicht nur den idealen Rahmen fürs Netzwerken, sondern auch handfeste Club-Vorteile, etwa bei der Suche nach Jobs, Wohnungen oder Geschäftspartnern.

2018 feiert der CLUB TIROL sein 10-jähriges Jubiläum.

