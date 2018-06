Gewinner des Abends bei den IQVIA Awards 2018

BUSINESS

Wien (pts009/27.06.2018/08:00) - Bei den österreichischen "Pharma-Oscars" der IQVIA [sprich: aikju:via] ging Apomedica mit vier von sechs Preisen eindeutig als Gewinner des Abends hervor. Die IQVIA Awards 2018 wurden in Kooperation mit dem Österreichischen Apothekerverband am 18. Juni in Wien in den Kategorien OTC Mirror Award, Generics Mirror Award, Marketing Excellence Award und den heiß begehrten Quality Awards an die jeweils besten Pharmaunternehmen verliehen. Die Platzierung basiert auf Befragungen von 449 heimischen Apotheken und zeigt die Stärken und Schwächen der in Österreich aktiven Pharmaunternehmen auf.

Mit dem "IQVIA Excellence Award" alias "Pharma-Victor" wurde heuer eine neue Kategorie eingeführt und zum allerersten Mal jenes Pharmaunternehmen ausgezeichnet, das im Vorjahr die beste Marktperformance im OTC-Markt erreichte. Der 1. Platz ging an Apomedica für herausragende Bewertungen in den Kriterien Marken- und Produktvielfalt, Produktinnovation, Marktanteil, Wachstum sowie Umsatzstärke.

Der Sonderpreis Quality Award 2018 wurde in drei Kategorien vergeben und zwei dieser Kategorien konnte Apomedica für sich belegen: "Innovation des Jahres" ist das neue Produkt Dr. Böhm® Magnesium Sport® + Aminosäuren. Der Gewinn in der Kategorie "Beste Verbraucherinformation" bestätigt die verständliche und ansprechende Endkundenwerbung. Beim OTC Mirror 2018 belegt Apomedica den dritten Platz und verteidigt somit hinter Bayer und Kwizda erneut seine Top-Position.

"Es freut uns besonders, dass wir gerade zu unserem 50-jährigen Firmenjubiläum diese Auszeichnungen der österreichischen Apotheker entgegennehmen durften", so Mag. Martin Überhuber und Ernst Unger von Apomedica.

