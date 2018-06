LEBEN

Di, 26.06.2018 10:00

Soul am See & einzigartige Kulinarik: Das Seehotel Bellevue punktet beim Sommerurlaub nicht nur mit direkter Seelage

Sehotel Bellevue in Zell am See [ Foto ]



Zell am See (pts012/26.06.2018/10:00) - Das 4 Sterne superior Seehotel Bellevue bietet seinen Gästen eine Traumlage verbunden mit tollen Veranstaltungen und vielen Highlights für einen Urlaub in Zell am See, Österreich. Umgeben von Berge, See und Gletscher ist das Crossover Hotel die perfekte Ausgangslage für einen aktiven Sommerurlaub im Salzburger Land.

Soul am See auf der Panoramaterrasse "See la vie"

Eines der Event-Highlights im 4****s Seehotel Bellevue ist das Soul am See mit der Fabbrico Club Band ft. Myk Sno'. Die Musik Veranstaltung mit Kulinarik auf Haubenniveau findet am Donnerstag den 12. Juli 2018, ab 18 Uhr im Seehotel Bellevue in Zell am See statt. Die einzigartigen Klänge der Musik können die Gäste auf der atemberaubenden Seeterrasse "See la vie" genießen und sich von dem Glitzern des Zeller Sees verzaubern lassen. Verschiedene Packages wie Dinner & Soul, Fingerfood & Soul oder Night - Dinner & Soul runden das Event ab. Anmeldungen sind direkt im 4 Sterne superior Hotel unter info@seehotel-bellevue.at oder +43 6542 218 28 möglich.

Tolle Angebote & Pauschalen für einen perfekten Sommerurlaub in Zell am See

Die Sommerpauschalen vom Seehotel Bellevue laden zum Wandern oder Geniessen in einer der schönsten Regionen im Salzburger Land oder für zahlreiche andere Aktivitäten in Zell am See/Kaprun ein. Nicht nur das Outdoor Angebot rund um das 4 Sterne superior Hotel macht den Sommerurlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis, sondern auch das Angebot vom Seehotel Bellevue - Events, gute Musik und einzigartige Kulinarik verbunden mit einem Ambiente vom Feinsten. Das "Bellevue Sommer" Package ist perfekt für ein paar Tage in den Bergen, mit höchstem Komfort, kulinarischen Highlights, Seerundfahrt und romantische Stunden im Sommerurlaub. Weitere Pauschalen sind unter https://www.seehotel-bellevue.at/wohnen/angebote-pauschalen zu finden.

Donnerstag ist "Staudentag" im 4 Sterne superior Hotel

Im Sommer sind an zahlreichen Donnerstagen die Hollerstauden zu Gast im Seehotel Bellevue um den Abend musikalisch zu umranden. Das Pinzgauer Damen-Trio überrascht die Gäste mit einem vielfältigen Repertoire. Angefangen von Heimatlieder, Jodler, Oldies bis hin zu Rock und Pop. Diese Live Musik Abende in Zell am See sind ein Erlebnis der besonderen Art. Umrandet wird das Ganze mit deliziösen Speisen im Restaurant "Seensucht" und bestem Service. Hier die Termine im Überblick:

5. Juli 2018 & 19. Juli 2018

2. August 2018, 9. August 2018, 16. August 2018 & 30. August 2018

13. September 2018

Early Bird: Jetzt bereits Winterurlaub buchen und tolle Angebote sichern

Für alle die bereits den Winterurlaub planen gibt es ein Weihnachtsangebot oder das funkelnde "Stille Nacht" Package im Seehotel Bellevue. Angefangen vom VIP Skitransfer, Sternenschifffahrt bis hin zu einem Tagesausflug zum Stille Nacht! Heilige Nacht! Museum in Wagrain, bietet dieses Angebot Wellness, Halbpension und ein tolles Festprogramm rund um die Feiertage. Alle Aktivitäten in der Region Zell am See und Inklusivleistungen vom 4 Sterne superior Hotel können hier abgerufen werden. https://www.seehotel-bellevue.at/urlaubsvielfalt/im-winter

Über das Seehotel Bellevue in Zell am See/Kaprun, Österreich

Das 4 Sterne superior Hotel Bellevue in Zell am See, Salzburg bietet Moderne & Tradition auf höchstem Niveau im Sommerurlaub wie Winterurlaub. Das Seehotel Bellevue, ein Hotel Juwel am Ufer des Zeller Sees in Thumersbach in Zell am See - Kaprun verzaubert nicht nur durch die Seenähe. Die 32 Zimmer der Unterkunft und das Restaurant lassen keine Wünsche für Genießer offen. Auch der Blick auf den Zeller See und die Schmittenhöhe verzaubern seine Besucher im Salzburger Land in Österreich.

