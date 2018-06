HEALTH & SPA AWARD kürt die Besten der Branche

LEBEN

Wien (pte001/23.06.2018/08:00) - Zu den "Best Spa Manager 2018" wurden auf dem diesjährigen European HEALTH & SPA AWARD Diana Sicher-Fritsch (MentalSpa-Hotel Fritsch am Berg), Florian Perteneder (Silent Spa/TBL Therme Laa a.d. Thaya) und Sasa Obrenovic (Arany Spa/Park Hyatt) sowie Maria D'Orey (Pine Cliffs Resort/United Investments Portugal/Pine Cliffs Resort) gekürt.

40 Nominierte präsentiert

"Der European HEALTH & SPA AWARD hat sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten und die Trends in der Wellness-Wirtschaft aufzuzeigen und den Wandel wie auch die Qualität der Wellness-Betriebe sowie der Produktinnovationen darzustellen. Der Gesamtwert der ausgeschriebenen Gewinnsumme beträgt fast 30.000 Euro", freut sich Norbert Hintermayer, Organisator des Events und Chef der Agentur für Gesundheit und Wellness http://health-spa-award.com , gegenüber pressetext.

Die "Oscars der Wellness-Branche" werden bereits seit 2009 alljährlich im Rahmen einer festlichen Veranstaltung - dieses Jahr wieder im Wiener Luxushotel Park Hyatt - übergeben. Heuer wurden bei der Gala 40 Nominierte der Branche präsentiert und im Vorfeld von einer Fachjury und Mystery-Testern, darunter Experten, Führungspersönlichkeiten und bekannte Personen aus Wirtschaft und Medien, genau unter die Lupe genommen.

"Brilliants" stehen für Qualität

Die Punkte werden seit 2013 außerdem durch "Brilliants" ergänzt, die ab einer bestimmten Punktezahl verliehen werden. Unternehmen erhalten nach diesem System ein bis vier Brilliants. "Die Anzahl der Brilliants spiegelt die geleistete Qualität auf sehr anschauliche Weise wider", so Hintermayer und fügt hinzu: "Um beim European HEALTH & SPA AWARD zu punkten, mussten die Nominierten auf ganzer Linie überzeugen: Der Bereich gesundheitlicher Nutzen ist genauso wichtig wie Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot und Service."

Auch auf CSR, die gezielte Maßnahmen unter anderem für gute Bedingungen am Arbeitplatz für die Mitarbeiter umfasst, ist ein vordergründiges Kriterium. Die Nominierungen erfolgten in den Kategorien bester SPA Manager, SPA-Hotel, Therme, Day-SPA (Sieger: FACE & BODY Day Spa und Limelight Spa (Ravelin Ag)/Limelight Spa), Kuranstalt, Signature Treatments (Sieger unter anderem: Lefay Resort & SPA Lago di Garda sowie Borgo Egnazia - Vair Spa und Hotel Romantischer Winkel), sowie beste technische und beste kosmetische Produktinnovation (Sieger unter anderem: VITALIS Dr. Joseph sowie The Skincare Crowd und LIVINYOU GmbH).

