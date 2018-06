Die Oscars sind vergeben: Die Sieger der European Health & Spa Awards 2018

LEBEN

Fr, 22.06.2018 22:00

Die Gewinner und Nominierten 2018 / © Agency for Health & Wellness / bakography [ Fotos ]



Wien (pts031/22.06.2018/22:00) - Was die Oscars im Filmbusiness sind, ist der European HEALTH & SPA AWARD in der Wellnessbranche. Dieser ist der einzige unabhängige Award im Gesundheits- und Wellnesssektor und zeichnet Europas beste Betriebe für ihre herausragenden Leistungen aus. Die Verleihung fand am Mittwochabend des 20. Juni 2018 im Park Hyatt in Wien statt. Und so facettenreich präsentierte sich der Award: Von der eleganten Wiener Innenstadt über den traumhaften Gardasee bis hin zu den spektakulären Küstenklippen Portugals trafen Vertreter der spannendsten und innovativsten Unternehmen Europas zu einem zauberhaften Abend zusammen.

Nach einem oder auch mehreren Gläschen köstlichen Champagners und interessantem Networking, welches Vertretern der besten Wellnessbetriebe aus ganz Europa die Gelegenheit bot, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen, war es dann soweit, der Festsaal öffnete seine Türen und die Spannung stieg. Wie bereits voriges Jahr und wie man sich im Park Hyatt nichts anderes erwartet, betraten die Gäste einen elegant und wunderschön dekorierten Raum. Besonders die Tischdekoration verlieh dem Saal dezenten Glanz. Das Galadinner mit 4-Gänge-Menü bot aus der exquisiten Küche des Park Hyatt unter anderem Ziegentopfen mit Marchfelder Spargel, Steinpilzbrösel und Wiesenkräutern. Danach gebratener Seesaibling mit Artischocke, Spinat und Nussbutter Brandade. Begeistert waren die Gäste vom gegrillten Kalbsfilet und glasierter Kalbsbacke, Portwein Jus, Piquillo Salsa, Pimentos de Padron und Erdäpfel. Das Dessert von Joghurt Charlotte mit Himbeere, Rhabarber Champagner Sud rundete dann das Galadinner ab.

Die Ö3-Moderatorin Olivia Peter führte auf charmante und humorvolle Weise durch den spannenden Abend.

Musikalische Highlights

Was bei einer so glamourösen Veranstaltung nicht fehlen darf, ist ein stimmungsvolles musikalisches Rahmenprogramm: Dies übernahm die aus Kalifornien stämmige Sängerin Lisa Nielsen (www.nielsenspieler.com), deren Repertoire sich vom Klassikgenre über moderne Jazzrhythmen erstreckt. Sie sorgte mit ihrer atemberaubenden Stimme, die sie begleitet von dem Ausnahmegitarristen Eric Lary zum Besten gab, für zauberhafte, soulige Stimmung. Die gefühlvollen dargebrachten musikalischen Impressionen verfehlten es nicht, den Abend unvergesslich zu machen.

Glanz, Glamour und 40 Nominierungen

Um 20:30 kam es zum ersten wichtigen Akt der Veranstaltung - die 40 Nominierten wurden präsentiert. Um beim European HEALTH & SPA AWARD punkten zu können, mussten diese auf ganzer Linie überzeugen: Der Bereich gesundheitlicher Nutzen ist genauso wichtig wie Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot und Service. Auch auf Corporate Social Responsibility, die Maßnahmen unter anderem für gute Bedingungen am Arbeitplatz für die MitarbeiterInnen umfasst ist ein vordergründiges Kriterium. Die Nominierungen erfolgten in den Kategorien bester SPA Manager, SPA-Hotel, Therme, Day-SPA, Kuranstalt, Signature Treatments, sowie beste technische und beste kosmetische Produktinnovation.

Hochkarätige Jury

Die Bewertung erfolgte von einer Fachjury und Mystery-Testern, darunter fanden sich ExpertInnen, Führungspersönlichkeiten und bekannten Personen aus Wirtschaft und Medien. Die vergebenen Punkte werden seit 2013 außerdem durch "Brilliants" ergänzt, die ab einer bestimmten Punktezahl verliehen werden. Unternehmen können nach diesem System 1 bis 4 Brilliants, die Anzahl der Brilliantsspiegelt die geleistete Qualität auf sehr anschauliche Weise wider.

Die Gewinner

Um 22:30 erreichte die Spannung an diesem Abend ihren Höhepunkt: Es kam zur Präsentation der Gewinner. Der Organisator des Events und Chef der Agentur für Gesundheit und Wellness, Norbert Hintermayer, fasste mit dem Jury-Mitglied, FH Prof. Dr. Mag. Kai Illing, in kurzen Laudationen die Jurybewertungen zusammen. Die Gewinner bekamen in originellen und humorvollen Kurzinterviews mit Olivia Peter noch die Gelegenheit, ihre Freude über den Sieg zum Ausdruck zu bringen.

Die Trophäen glänzten heuer zum ersten Mal in einem ganz neuen Design.

Die Trends in der so gefragten Gesundheits- und Wellnessbranche wurden hier in einem glanzvollen Abend aufgezeigt und neue Standards etabliert - ein weiteres Jahr mit intensiven Vorbereitungen im Sinne einer Verwöhnung der Gäste und Steigerung des gesundheitlichen Nutzens von Spas kann beginnen.

Die Gewinner und Preisträger der Brillanten

Einen Gesamtüberblick der Gewinner erhalten Sie wenn Sie auf den Link https://www.health-spa-award.com/de/gewinner klicken!

Einen Gesamtüberblick der Nominierten erhalten Sie wenn Sie auf diesen Link https://www.health-spa-award.com/de/nominierungen klicken!

Die sehr anschauliche Anzahl der Brilliants spiegelt die Qualität auf sehr einprägsame weise wider.

Die Ergebnisse der AWARDs von gestern Abend finden Sie auf der Webseite https://www.health-spa-award.com.

Bilder zum Galaabend können Sie hochauflösend unter diesem Link https://www.flickr.com/photos/bestevent_pictures/albums herunterladen!

