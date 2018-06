Hochkarätig und charmant: Halbturner Schlosskonzerte

LEBEN

Fr, 22.06.2018 11:00

Mit 45 Jahre Burgenlands erste Konzertreihe am Neusiedler See

Halbturn (pts013/22.06.2018/11:00) - Höchstes künstlerisches Niveau, dargeboten in ausgesprochen sympathischem und charmanten Ambiente: das sind die Halbturner Schlosskonzerte am Neusiedler See seit eh und je. Dieses Jahr vielleicht noch ein Stück mehr. Nicht nur, weil diese erste Konzertreihe des Burgenlandes schon vor 45 Jahren begründet wurden, sondern weil diese Jubiläumssaison mit einer besonderen Eröffnung glänzt: Die "Wiener Comedian Harmonists" bestreiten den Abend am 30. Juni. Das Jubiläumskonzert steigt dann am 7. Juli mit einer Premiere eines außergewöhnlichen romantischen Programms von Angelika Kirchschlager und Pianist Robert Lehrbaumer. Der übrigens seit genau 30 Jahren auch künstlerischer Leiter dieser weithin ausstrahlenden Konzertserie ist.

Darüber hinaus darf man sich auf das beliebte traditionelle Orchesterkonzert in der Kirche und musikalische Kostbarkeiten mit dem bezaubernden italienischen Gesang/Gitarre-Duo Veronica Granatiero/Luciano Pompilio, auf Weltstar Claudi Arimany mit seiner goldenen Flöte sowie auf

ein Musical/Operettenprogramm mit der Amerikanerin Anna Baxter und Pianist Jimmy Chiang freuen.

Schon bisher zählten viele renommierte ausländische Künstler zu den Interpreten. Prominente Persönlichkeiten, die mit den "Halbturner Schlosskonzerten" persönlich oder durch ihr Werk verbunden waren und sind u.a. Robert Schollum - er gründete vor genau 45 Jahren die

Konzertreihe -, Wolfgang Schneiderhan, Gottfried von Einem und Jenö Takacs. In den vergangenen Jahrzehnten waren beliebte und hervorragende Künstler zu Gast wie z.B. Angelika Kirchschlager, Ildiko Raimondi, Renate Holm, Gabriela Sima, Ingrid Wendl, Elfriede Ott, Erika Pluhar, Walter Berry, Bo Skovhus, Paul Padura-Skoda oder Jörg Demus.

Info:

Termine: Samstag, 30. Juni 2018, Samstag, 7./14./21./28. Juli 2018, Samstag, 3. & 4./11./18. August 2018

Tickets unter: karten.schlosskonzerte@schlosshalbturn.com

Weitere Infos unter: http://www.neusiedlersee.com

