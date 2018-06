Die Nachtwächter und ihr Welser Bier

LEBEN

Do, 21.06.2018 18:00

Wels (ptp029/21.06.2018/18:00) - Seit Jahren führen die Welser Nachtwächter mit mystischen Geschichten und Anekdoten durch die Welser Innenstadt. Nun besuchen sie auch die einzige Welser Brauerei und laden zu einer Bierverkostung des Welser Originals ein. Nach wie vor ist der Nachtwächterrundgang durch Wels für Jung und Alt eine besondere Attraktion. Der Nachtwächter, der stilecht gewandet und mit Hellebarde, Horn und Laterne ausgestattet ist, erzählt im Schein der Laterne abenteuerliche Geschichten von früher und heute und zieht die Zuhörer mit Sagen und Legenden in seinen Bann.

Jetzt erzählen die Nachtwächter nicht nur die Geschichten über die Stadt, sondern binden auch das Welser Bier und die Brauerei in den Rundgang mit ein. Das erste Bier wurde 1929 in Wels gebraut. Nach langer Schließung wurde die Brauerei 1995 durch das Gerstl Bräu wieder in Betrieb genommen.

2016 wurde die Idee zum Welser Original, in Kooperation mit dem Bauunternehmer Rudolf Fehringer und dem Brauereibesitzer Marcus Mautner Markhof (Brauerei Grieskirchen), geboren.

Die Nachtwächter führen zuerst durch die Stadt und für einen stimmigen Abschluss in die Welser Brauerei zur Verkostung des Welser Original Biers. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit sich das Bier der Welser schmecken zu lassen. Die Nachtwächterrundgänge finden übrigens jeden Freitag statt und können auch als private Gruppenführungen gebucht werden.

