Do, 21.06.2018 17:00

Groß Mohrdorf (pts025/21.06.2018/17:00) - Seit Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im letzten Jahr ist die Beliebtheit des Schlosses als Ort für das schönste Fest im Leben rasant nach oben geschnellt: Eine Hochzeit in weiß - ein Traum für jedes Paar. Imposant, weiß und klassisch - aber modern und im "Heute" angekommen liegt es da, Schloss Hohendorf, inmitten eines großzügigen Parks, und doch überschaubar privat. Diese Atmosphäre macht das Schloss zu einem Geheimtipp für alle, die einen ganz besonderen Ort für ihre Hochzeitsfeier suchen.

Für das Fest der Feste stehen neben dem Veranstaltungssaal für bis zu 80 Personen auch eine moderne Bar mit Bar-Küche zur Verfügung, die es einem externen Caterer leicht macht, festliche Menus zu zaubern. Das angrenzende Kaminzimmer kann als Buffetzimmer genutzt werden, oder auch für Übernachtungsgäste zum privaten Frühstücksraum umgestaltet werden. Insgesamt stehen 13 Apartments und 4 Zimmer unterschiedlicher Größe und Ausstattung für Hochzeitsgäste zur Verfügung.

Ab 1.10.2018 wird Schloss Hohendorf auch offiziell zum "Hochzeitsschloss" gekürt. Das Standesamt Altenpleen hat das Anwesen nun auch offiziell als Außenstelle des Standesamts anerkannt. Demnach können nun auch im Kaminzimmer des Schlosses standesamtliche Trauungen durchgeführt werden. Hochzeitspaare können damit ihre gesamte Hochzeit ausschließlich in dem privaten Ambiente des Anwesens genießen.

Ein Schloss mit großer Geschichte

Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrieges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der Familie Klot-Trautvetter wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über mehrere Jahre als Hotel geführt.

Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 privaten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten und auch veräußert werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende Anwesen gehört ein von Peter Joseph Lenné konzipierter drei Hektar großer Park.

Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadisch für die Öffentlichkeit geöffnet. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Gutshaus Dummerstort (Kultur im Gutshaus Dummerstorf e.V.) durchgeführt und von Prof. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und Theater Rostock, geleitet.

Schloss Hohendorf öffnet sich privaten Interessenten

Private Interessenten können Wohneinheiten unterschiedlichster Größe und Ausstattung in der Schloss- und Kultur-Residenz "Schloss Hohendorf" - dem Schloss Resort an der Ostsee - erwerben. Der Veranstaltungssaal sowie die angrenzende Bar und ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen während der Veranstaltungen offen.

Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reizvollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der beliebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Umgebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.

