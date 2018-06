Forscher überführen Diät-Betrüger augenblicklich

LEBEN

Baltimore (pte002/21.06.2018/06:05) - Künftig gibt es eindeutige Beweise dafür, ob ein Patient seine Diät einhält oder nicht. Eine Blutprobe genügt. Darin befinden sich Metabolite, Stoffwechselprodukte, die eindeutig beweisen, was der Patient zu sich genommen hat. Das haben Forscher der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health http://jhsph.edu herausgefunden.

Viele leiden unter Bluthochdruck

Laut dem Team um Casey M. Rebholz gibt es Dutzende Metabolite im Blut, die sich danach unterscheiden, was der Proband konsumiert hat. Er sollte sich nach den Vorschriften der DASH-Diät ernähren, also rotes Fleisch, Süßigkeiten und Fleisch meiden. Diese Form der Diät schreibt außerdem vor, den Ernährungsschwerpunkt auf Früchte und Gemüse zu legen.

Das soll die Einnahme entsprechender Medikamente überflüssig machen. DASH gilt als äußerst effektiv. Weltweit leiden 25 Prozent der Menschen an Bluthochdruck. In Deutschland sind es mehr als 20 Prozent. Die Metabolite im Blut derjenigen, die die Diät einhielten, unterschieden sich gravierend von denen im Blut der Schummler. "Wir können diese Biomarker jetzt nutzen, um die Einhaltung der Diätvorschriften in kommenden Studien zweifelsfrei zu überprüfen", sagt Rebholz. Künftig sei es möglich, dass Hausärzte diese Möglichkeit haben.

97 verdächtige Metaboliten entdeckt

Die Forscher haben die Metaboliten im Blut von 329 Probanden analysiert, die die DASH-Diät einhielten. Es ging um Fette, Aminosäuren und andere Moleküle. Insgesamt unterschieden sich 97 von denen einer Kontrollgruppe, die keine Diät hielten. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die sich ausschließlich von Früchten und Gemüse ernährte, fanden die Forscher noch 67 Metaboliten, die sich von denen der DASH-Probanden unterschieden.

All diese Moleküle nachzuweisen, wäre zu aufwendig. Deshalb arbeiten die Forscher daran, die wichtigsten herauszufinden, die als Indizien für die Einhaltung einer DASH-Diät ausreichen. "Wir glauben nicht, dass einzelne Metaboliten ausreichen, um den Nachweis zu führen, dass eine Diät eingehalten wird. Wir brauchen eine Kombination aus mehreren Metaboliten", so Rebholz.

