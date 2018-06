MEDIEN

Scottsdale (pte001/21.06.2018/06:00) - Die neue Smartphone-Anwendung "BusyKid" http://busykid.com macht es Kindern schmackhaft, lästige Aufgaben im Haushalt zu übernehmen - ganz einfach über finanzielle Anreize. So können Eltern in der App verschiedene Tätigkeiten zu verschiedenen Preisen anbieten. Nach dem Ausführen der Aktivität sackt das Kind die volle Belohnung auf seinem virtuellen Konto ein.

Mit Belohnung locken

"Wenn Ihre Kinder zwischen fünf und 16 Jahre alt sind, ist BusyKid genau das Richtige für Sie! BusyKid ist die erste App, die Eltern hilft, ihren Kindern praktische Erfahrungen zu vermitteln, wie man Geld sinnvoll verdient, speichert, teilt, ausgibt und investiert", werben die Betreiber für ihre Anwendung, die sowohl für iOS-Systeme als auch für Android-Geräte erhältlich ist.

Mütter und Väter erstellen in der Anwendung Aufgaben und legen ihren Preis fest. Der Nachwuchs kann die App regelmäßig aufrufen und nach getaner Arbeit die Belohnungen einstreichen. Die Belohnung können entweder an einem bestimmten Tag ausgezahlt oder in Gutscheine umgewandelt werden. "Wir haben die App getestet und erachten sie als eine sich entwickelnde Plattform mit vielen tollen Ideen und Potenzialen! Täglich wird es einfacher für uns als Eltern, unseren Kindern grundlegende Dinge beizubringen. Die App gibt ihnen zudem die Möglichkeit, zu entscheiden, wie sie ihr Geld ausgeben", schreibt ein Nutzer im Store.

Eltern sind zufrieden

Generell scheint das Prinzip sehr gut anzukommen. "Meine Familie liebt diese App! Meine Kinder (zwölf und sieben Jahre alt) haben sich noch nie so oft um Hausarbeiten gekümmert. Die Anwendung lehrt sie zudem, Ansätze von Arbeitsethik und Geld zu sparen. Außerdem ist mein Leben ein bisschen einfacher geworden", kommentiert eine Mutter im App-Store. BusyKid ist jedoch nicht kostenlos. Nach der Probezeit kostet der Service rund 15 Dollar im Jahr.

