Ein Wochenende voll Jazz, Blues und Rock

Mi, 20.06.2018 11:30

Parov Stelar, Status Quo und Co. am 29. und 30. Juni im Schlosspark Esterházy

Eisenstadt (pts019/20.06.2018/11:30) - Wo sonst hinter historischen Mauern vor allem klassische Klänge, etwa von Joseph Haydn, zu hören sind, treten im idyllischen Garten des Schlosses Esterházy in Eisenstadt am Neusiedler See am 29. und 30. Juni Weltstars der Musikgeschichte auf: Bei den Schlosspark Festivals in Eisenstadt bespielen einerseits bei der "Nova Jazz & Blues Night" aktuelle Headliner wie Parov Stelar, der Pionier im Bereich Electroswing aus Oberösterreich, und Gregory Porter die große Freiluftbühne. Andererseits können echte Rock-Fans am darauffolgenden Tag beim "Lovely Days Festival" Helden wie, Status Quo, Eric Burdon, Jimmy Cliff, Manfred Mann's Earth Band oder Ten Years After wieder genießen.

Erst 2016 - allerdings fulminant - gestartet, werden im Rahmen der Nova Jazz & Blues Night" am 29. Juni gleich sechs Acts alle akustischen Feinspitze mit bluesigen und jazzigen Klängen die üblicherweise warmen Sommerabende versüßen: Neben Parov Stelar, dem absoluten Weltstar,

performen etwa noch Gregory Porter, Jestofunk feat. CeCe Rogers, The Cat Empire, Freak Power und der Hot Pants Road Club. Damit ist sichergestellt, dass der ehrwürdige Schlosspark gehörig in Schwingung gesetzt wird...

Seit 2016 finden nun auch die bekannten "Lovely Days", Österreichs wohl "lieblichstes" Musikfestival, im idyllischen Schlosspark in Eisenstadt statt. Bei der dreizehnten Auflage des Kultfestivals geben sich insgesamt sieben Künstler und Bands um ebensolchen Kultstatus Mikrofon und Verstärker in die Hand. Neben den bereits genannten Acts kommen noch Gary Clark Jr. sowie - sozusagen der Local Hero - Rudi Treiber mit Band auf die riesige Open-Air-Bühne.

