Zulieferer Magna baut E-Autos nun auch in China

Mo, 18.06.2018 12:30

Entwicklung von E-Autos: Magna kooperiert mit Chinesen (Foto: magna.com)



Aurora/Peking (pte036/18.06.2018/12:30) - Der kanadisch-österreichische Automobilzulieferer Magna http://magna.com drängt ins Segment der Premium-Elektrofahrzeuge und geht zu diesem Zweck eine Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Beijing Electric Vehicle (BJEV) http://baicmotor.com ein. Wie Magna heute, Montag, bekannt gegeben hat, sollen gleich zwei neue Gemeinschaftsunternehmen mit BJEV, einer Tochter des Autobauers BAIC, gegründet werden.

Erste Auslieferungen ab 2020

Ziel der umfassenden Zusammenarbeit beider Unternehmen ist die Erarbeitung neuer elektrischer Antriebskonzepte wie auch die letztliche Fertigung hochpreisiger Elektrofahrzeuge in einem bereits existierenden BAIC-Montagewerk in Zhenjiang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Bis die ersten E-Autos jedoch ausgeliefert werden, wird es noch bis zum Jahr 2020 dauern, heißt es.

"Diese Joint-Venture-Aktivitäten sind ein historischer Meilenstein für Magna. Zum ersten Mal werden wir unseren Kunden Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die außerhalb unserer Gesamtfahrzeugproduktion in Graz entwickelt und gebaut werden", so Don Walker, CEO von Magna International.

Bis zu 180.000 E-Autos jährlich

Der Schritt kommt für Branchenbeobachter nicht unerwartet, verspricht der chinesische Absatzmarkt doch ungeahntes Wachstumspotenzial. Dennoch scheint es, dass die beiden Joint Ventures erst einmal testen wollen, wie gut sich die neuen Fahrzeuge verkaufen. Daher beläuft sich die angestrebte Produktionsmenge ab 2020 vorerst auf lediglich bis zu 180.000 Fahrzeugen pro Jahr.

