"PHADE" verbindet öffentliche Kameras mit Handys

HIGHTECH

Fr, 15.06.2018 10:30

Warnung: Kamera bemerkt fahrendes Auto (Foto: He Wang, purdue.edu)



West Lafayette (pte013/15.06.2018/10:30) - Forscher der Purdue University http://purdue.edu haben eine Technologie entwickelt, die es öffentlichen Überwachungskameras ermöglicht, personalisierte Nachrichten an Personen zu senden, ohne ihre Privatsphäre zu gefährden. Während herkömmliche Übertragungsprotokolle zuerst die IP- oder MAC-Adresse des Ziels lernen müssen, verwendet "PHADE" Bewegungsmuster als Adresscode für die Kommunikation.

Kundenspezifische News

"Unsere Technologie ermöglicht es, von öffentlichen Kameras kundenspezifische Nachrichten ohne vorherige Registrierung an Ziele zu senden. Das System dient als Brücke zwischen Überwachungskameras und Menschen und schützt zudem die Privatsphäre der Ziele", erklärt Entwickler He Wang. Das PHADE-System arbeitet grundlegend mit einem Server, durch den es Videostreams von Kameras empfängt, um Personen zu verfolgen. Die Kamera erstellt eine Art Paket, indem sie eine Nachricht mit dem Adresscode verknüpft und das Paket anschließend überträgt.

Nach dem Empfang dieses Daten-Pakets nutzt das mobile Gerät des Ziels Sensoren, um das Verhalten seines Besitzers zu extrahieren und einen zweiten Adresscode abzuleiten. Wenn der zweite Adresscode mit dem Adresscode der ersten Analyse übereinstimmt, übermittelt das mobile Gerät die Nachricht automatisch an seinen Besitzer. PHADE würde sich etwa an Orten wie einem Museum eignen, wo Besucher Nachrichten mit Informationen über Exponate, die sie sehen, erhalten können. Die Technologie könnte auch in Einkaufszentren implementiert werden, um Verbrauchern digitale Produktinformationen oder Coupons zu liefern.

Privatsphäre geschützt

PHADE schützt die Privatsphäre auf zwei Arten. Zum einen behält es die persönlichen Sensordaten der Nutzer in ihren Smartphones und verwandelt diese Rohdaten so, dass partielle Details ungenau werden. Die Entwickler nannten das System aus diesem Grund PHADE, weil der Unschärfeprozess die Bewegungsdetails der Leute "verblasst". "PHADE könnte auch von Regierungsbehörden eingesetzt werden, um die öffentliche Sicherheit zu verbessern. Beispielsweise kann eine Regierung Kameras in Gebieten mit erhöhter Kriminalität oder hohem Unfallrisiko einsetzen und bestimmte User vor potenziellen Bedrohungen warnen", so der mitwirkende Entwickler Siyuan Cao.

(Ende)