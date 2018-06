Weltstars rocken den Römersteinbruch

LEBEN

Fr, 15.06.2018 09:00

Tom Jones, Sting, Kraftwerk, Jack Johnson und Milow am Neusiedler See

Neusiedl/St. Margarethen (pts006/15.06.2018/09:00) - Zwei lebende Legenden live auf der Bühne in einer atemberaubenden Kulisse: Das sind die "Zutaten" zweier Konzerte, die demnächst im Römersteinbruch in St. Margarethen in der Region Neusiedler See stattfinden. Tom Jones, der "Tiger", und Sting "himself" werden dort abrocken, wo ansonsten große Opern an die 5000 Besucher nicht nur wegen der perfekten Akustik begeistern. Und begeistert werden die Weltstarts selbst ganz sicher von der Atmosphäre im Burgenland sein. Auch im Juli werden weitere Weltstars die überdimensionale Naturbühne für spektakuläre Auftritte nutzen!

Am 26. Juni wird zuerst einmal Tom Jones seine soulige Stimme, die ihre Wirkung nach Belieben kräftig oder schmuseweich entfaltet, in die laue Nachtluft am Neusiedler See schallen lassen. Gepaart mit seinem Sex-Appeal und einem gehörigen Schuss Ironie, sind das die Grundlagen für die nachhaltige, erstaunliche Karriere von Tom Jones. Kaum ein Sänger seines Genres kann und konnte das Publikum verschiedener Generationen so begeistern, wie er.

Schon am darauffolgenden Tag, am 27. Juni, kommt Sting, der weltbekannte britischen Star-Musiker, Sänger, Bassist und auch Schauspieler in den Steinbruch. Gordon Matthew Thomas Sumner, so sein bürgerlicher Name, wird unter freiem Himmel seine größten Hits und Songs seines letzten Albums "57th & 9th" zum Besten geben. Natürlich wird Sting auch den einen oder anderen weiteren Welthit mit seiner unvergleichlichen Stimme zum Besten geben. Übrigens: Sting beendete erst kürzlich seine Welttournee - nach 115 Konzerten zwischen Nordamerika und Asien. Jetzt also auf der wohl außergewöhnlichsten Bühne - im Burgenland!

Zwei weitere Highlights im Juli im Römersteinbruch werfen auch schon ihre Schatten voraus: Am 22.7. treten die Elektro-Pioniere "Kraftwerk" live auf und am 24. Juli kommt es zu einem musikalischen Treffen zweier ebenso berühmter Singer-Songwriter: Jack Johnson aus Hawaii sowie dem Belgier "Milow". Reichlich Weltstars also am Neusiedler See im Sommer 2018!

