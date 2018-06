MömaX eröffnet erste Filiale in Kroatien

BUSINESS

Do, 14.06.2018 16:30

Wels (pts033/14.06.2018/16:30) - Das Trendmöbelhaus MömaX weitet sein Filialnetz in Richtung Osten aus. Innerhalb der letzten 15 Jahre, seit der Gründung, ist die MömaX-Gruppe auf insgesamt 66 Filialen in 7 Ländern angewachsen. Am 12. Juni feierte die erste Filiale in Zagreb/Kroatien Eröffnung.

Auf rund 5000 m2 Verkaufsfläche wird das aktuellste und trendigste Wohnsortiment in einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis präsentiert. 50 neue MömaX-Mitarbeiter freuen sich auf zahlreiche Kunden in der neuen Filiale.

Erfolgskonzept MömaX: Möbelhaus mit modischem Sortiment zu günstigen Preisen

Das MömaX-Konzept lässt sich mit den Worten modern, trendig, abwechslungsreich, vielfältig und günstig beschreiben. Inspirationen und verschiedenste Wohnideen finden sich in gut durchdachten Wohnlösungen ausgestellt. Angefangen von der Küche bis hin zum Badezimmer bietet MömaX Wohnvorschläge, die direkt mit nach Hause genommen und in den eigenen 4 Wänden umgesetzt werden können. Beinahe monatlich überrascht MömaX mit neuen Farb- und Stilwelten. Passenden Accessoires, zum Wohnstil farblich abgestimmt, sind selbstverständlich bei allen MömaX-Trendmöbelhäusern lagernd und gleich zum Mitnehmen.

MömaX passt besonders gut zu den modernen Käuferschichten in den CEE-Ländern. "Das geht aber nur, wenn die Produkte sehr preisgünstig sind. Wir setzen daher nicht nur auf Modernität, sondern vor allem auch im Bezug auf den Preis neue Maßstäbe", so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei MömaX, anlässlich des Markteintrittes in Kroatien. "Wir freuen uns über jedes neue Land, in dem wir tätig sein dürfen und wünschen unseren Kollegen vor Ort alles Gute", so Saliger weiter.

MömaX:

Mit der ersten MömaX-Filiale in Zagreb zählt die MömaX-Gruppe mittlerweile 66 Filialstandorte in den 7 Ländern Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowenien, Rumänien, Bulgarien und neu auch in Kroatien. Jedes dieser Häuser zeigt auf 6.000 bis 12.000 m2 die Grundidee des modernen Wohnens zu günstigen Preisen.

Rückfragen:

Mag. Thomas Saliger

Unternehmenssprecher

Römerstraße 39, 4600 Wels

Mail: sal@lutz.at

Tel: +43 (0) 50 111 / 100 374

Homepages: http://www.moemax.at , http://www.moemax.de , http://www.moemax.si , http://www.moemax.hu , http://www.moemax.ro , http://www.moemax.bg , http://www.moemax.hr

