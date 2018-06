DATARECOVERY® Datenrettung: Erfolgreicher Start der CeBIT 2018, Datenretter im Experten-TV bei CRN

HIGHTECH

Leipziger Spezialisten für Datenrettung als Aussteller auf der CeBIT 2018 in Halle 12, Stand B17

Datenverlust, geöffnete Festplatte (Foto: DATARECOVERY)



Leipzig (ptp032/13.06.2018/15:35) - Den Neuanfang der weltweit größten und bekanntesten IT-Messe lassen sich die Leipziger Datenrettungsspezialisten von DATARECOVERY® nicht entgehen. Gemeinsam mit der Heise Mediengruppe wird in Halle 12, an Stand B17 https://goo.gl/Pzfmfy über IT-Security in Zeiten der DSGVO diskutiert.

Neben den Gesprächen in Halle 12 wurde bereits das Thema beim CRN-Expertenformat - Digital Experts - erörtert. Carola Köhler, Datenschutzkoordinatorin bei DATARECOVERY, hatte Antworten rund um das Thema DSGVO und Datenrettung parat: "Ich sehe die DSGVO vor allem als Chance für die Unternehmen, möglicherweise noch bestehende IT-Risiken zu minimieren. Im Zuge der Umsetzung von technischen & organisatorischen Maßnahmen können Datenvorfälle weitestgehend vermieden werden."

Neben DATARECOVERY® https://www.datarecovery-datenrettung.de kamen auch Rohde & Schwarz, Salesforce, Toshiba und Materna am gestrigen Dienstag bei Digital Experts im CRN-TV zu Wort. Durch die Verzahnung der Themen Cybersecurity, IoT und Datenrettung im neu gestalteten CRN-TV-Format lässt sich der Fokus auf IT-Security gut darstellen.

Für CeBIT-Besucher, die sich proaktiv oder generell mit dem Thema Datenverlust und IT-Forensik auseinandersetzen möchten, besteht bei DATARECOVERY® noch bis Freitag die Möglichkeit zum Expertengespräch an Stand B17 in Halle 12.

