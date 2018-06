Schüler/innen erforschten ihren neuen Schulfreiraum

LEBEN

Förderaktion der NÖ Familienland GmbH zur Spielplatzgestaltung an der Praxisvolksschule

Baden (pts004/12.06.2018/08:00) - In der "Spielforscher-Werkstatt" erarbeiteten die Kinder der Praxisvolksschule der PH NÖ ihre Wünsche an den neuen Bewegungs- und Begegnungsraum an ihrer Schule.

"Spieeeeeeeelforscher" hallte es vergangene Woche immer wieder über den neuen Campus der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Aus jeder Klasse der Praxisvolksschule hatten sich "Delegierte" versammelt. Einen Tag lang erforschten sie gemeinsam mit Workshopleiterin Doris Valentin jene Grünflächen rund um die Schule, die zukünftig als Spielplatz dienen sollen. Das besondere dabei: die Kinder dürfen mitbestimmen, wie der Spielplatz am Ende aussehen soll.

Nachdem die Erwachsenen in einer gemeinsamen Vorbesprechung den Rahmen für die Neugestaltung des Schulfreiraums bereits abgesteckt hatten, konnten nun auch die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer der Freiräume ihre Wünsche äußern. "Kinder wissen am besten, was ein attraktiver Schulhof alles bieten muss. Die Kinder intensiv miteinzubinden, ist daher wesentlicher Bestandteil der Aktion", erklärt Doris Valentin von der Agentur Müllers Freunde, die den Workshop für die NÖ Familienland GmbH durchführte.

"Hitlisten" für die Platzgestaltung

Am Ende des Tages wurden aus den gesammelten Wünschen über die Top-Favoriten abgestimmt. Die Ergebnisse des Abstimmungsprozesses sind zwei "Hitlisten". Die eine Liste beinhaltet Wünsche hinsichtlich naturnaher Gestaltung und auf der zweiten Liste sind die meist gewünschten Spielfunktionen ersichtlich.

Die Ergebnisse werden nun der Schulleitung, den Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Eltern präsentiert und fließen in die Erstellung der Gestaltungsskizze mit ein. Der Schulfreiraum rund um die Praxisvolksschule wird spätestens im Sommer 2019 fertiggestellt.

Zur Förderaktion "Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung"

Die Förderaktion "Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung" ist eine Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion "Natur im Garten" und umfasst neben finanzieller Unterstützung auch eine umfassende Projektbegleitung durch die NÖ Familienland GmbH.

Mehr Information zur Aktion: http://foerderaktion.noe-familienland.at

Fotoalbum zur Spielforscher-Werkstatt: https://flic.kr/s/aHsmn9dmda

