Symposium zur Regionalität im Almtal

LEBEN

So, 10.06.2018 10:00

Grünau im Almtal (ptp001/10.06.2018/10:00) - Ist es besser, regional einzukaufen als biozertifizierte Waren aus dem Ausland oder sogar aus anderen Erdteilen zu verwenden? "Ist Regionalität das bessere Bio?". Diese Fragen und noch viel mehr stellen sich die Teilnehmer am 15. Juni bei einem gleichlautenden Symposium in Grünau im Almtal. Es geht um so umfassende Problemstellungen wie Nachhaltigkeit und CO2-Belastung, wie auch um die Klärung von artgerechter Tierhaltung und -fütterung bzw. biologische Landwirtschaft etc. Veranstaltet wird das Symposium vom Vereine "Schmecktakuläres Almtal". Mit dabei sind eben auch Erzeuger, Produzenten, Veredler und - natürlich - die Wirte.

Dazu wurden entsprechende Keynote-Speaker eingeladen, die die kontroversielle Fragestellung entsprechend in ihren Impuls-Referaten beleuchten. Moderiert wird die Fachveranstaltung vom Chefredakteur einer großen österreichischen Gastronomie- und Hotellerie-Zeitung. Selbstverständlich stellen sich auch die überzeugten Regionalität-Verfechter aus dem Almtal selbst zur Verfügung. So kann man gleich zu Beginn den besten Köchen über die Schultern blicken und auch Almtaler-Produkte direkt verkosten. Ein weiterer Höhepunkt wird die erstmalige Präsentation des ersten "Kulinarischen Reiseführers durch das Almtal" mit 24 Rezepten im Jahreskreis sein!

Die Tagungs-Teilnehmer haben im Anschluss an das Symposium die Qual der Wahl, bei welchem speziellen Themenmenü - etwa mit Schwerpunkt "Fisch", "Rind", "Wild" oder "Bier" - sie sich kulinarisch bei vier Restaurant Partnerbetrieben verwöhnen lassen und sich dabei von der hohen Qualität der regionalen Produkte und der ausgezeichneten Küche der "schmecktakulären" Wirte überzeugen können!

Infothek:

Die Teilnehmerzahl an diesem hochkarätig besetzten Kurz-Symposium ist mit 150 Personen beschränkt. Anmeldungen unbedingt erforderlich! Der Besuch des Symposiums ist kostenlos! Nur die Themenmenüs, zu denen man sich ebenfalls entweder direkt beim Betrieb oder beim Verein Schmecktakuläres Almtal anmelden muss, kosten zwischen 32 und 40 Euro (ohne Getränke). Info und Anmeldung unter: https://schmecktakulaeres.almtal.at , E-Mail: schmeckes@almtal.at bzw. Tel.: 07616 8268

