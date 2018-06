Bestsellerautor J.R. Dos Santos mit dem Leserpreis des Reader's Digest Magazin geehrt

LEBEN

Lissabon (pts013/08.06.2018/09:50) - Der "Trust Brand Writer of Portugal Award" - eine landesweite Umfrage unter 1.500 Lesern des Reader's Digest Magazins - ging auch 2018 wieder an den portugiesischen Bestsellerautor Nr. 1, José Rodrigues dos Santos, von dem auf Deutsch bereits "Das Einstein Enigma" und "Der Schlüssel des Salomon" erschienen sind.

Dos Santos vereinigte ein Drittel aller Stimmen auf sich und wurde damit bereits zum siebten Mal in Folge als "vertrauenswürdigster Autor Portugals" geehrt.

Danksagung des Autors

Die Preisverleihung fand im portugiesischen Küstenort Guincho westlich von Lissabon statt. In seiner Rede anlässlich der Ehrung sagte J.R. Dos Santos: "Manche Leute denken, Literatur sei eine Frage der Form: mit vielen Kommas zu schreiben oder ganz ohne Kommas, alle Worte klein zu schreiben oder nur in Großbuchstaben. Das ist legitim, aber für mich geht es bei echter Literatur um Wahrheit. Franz Kafkas Roman 'Der Prozess' ist ein großartiges Buch, weil es wahre Elemente über die Gerichtsbarkeit in einer bestimmten Zeit enthält. George Orwells '1984' ist ein großartiges Buch, weil es tiefe Wahrheiten über totalitären Kommunismus vermittelt. Niemand versteht besser als die Leser, dass die Bedeutung der Literatur in ihrem Wahrheitsgehalt besteht. In meinen Romanen ist es diese Suche nach Wahrheit, die mich leitet, und ich danke all meinen Lesern für ihr Vertrauen in mich."

Über den Autor

J.R. Dos Santos ist Moderator der Abendnachrichten beim größten portugiesischen TV-Sender RTP1 und eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. Außerdem hat er bereits 18 Romane und mehrere Essays veröffentlicht, die in bis zu 20 Sprachen übersetzt wurden.

Die Besonderheit seiner Bücher ist stets ein wahrer Hintergrund, der in Form einer fiktiven Geschichte attraktiv und leicht lesbar vermittelt wird.

Journalisten senden wir gern ein kostenloses Rezensionsexemplar von "Das Einstein Enigma" und "Der Schlüssel des Salomon" sowie weitere Informationen zum Autor und seinen Werken.

Auch eine Live-Konferenz mit J.R. Dos Santos können wir für Sie koordinieren.

