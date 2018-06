LEBEN

Do, 07.06.2018 14:00

smartphoto lanciert personalisierbare Jasskarten und neue gravierte Produkte

Basel (pts025/07.06.2018/14:00) - smartphoto erweitert regelmässig ihre Produktpalette mit originellen Produkten. Vor kurzer Zeit hat das Unternehmen unter anderem personalisierbare Jass- und Piquet-Karten lanciert und das Angebot an gravierten Produkten mit hochwertigen Champagnergläsern, Weingläsern und einer Flasche mit Korkenverschluss aufgestockt.

Personalisierbare Jass- und Piquet-Karten

Das Jass-Spiel ist DAS Schweizer Nationalspiel. Durch eine Kooperation mit Cartamundi, dem weltweit grössten Spielkartenkonzern, hat smartphoto personalisierbare Jasskarten auf den Markt gebracht: jeder kann also seine ganz individuellen Spielkarten gestalten und hat die Auswahl zwischen Fotodruck oder Text auf der Rückseite der Karten. Die Jasskarten von smartphoto enthalten ausschliesslich die originalen Schaffhauser Spielkartenmotive von AGMüller, dem Schweizer Marktführer für Spiel- und Jasskarten, und werden in den deutschen Farben (Schellen, Rosen, Schilten und Eichel) sowie in den französischen Farben (Ecke, Herz, Schaufel und Kreuz) angeboten. Dieses neue Produkt ergänzt das personalisierte Spielkartensortiment von smartphoto, das bereits aus MyUNO®, Memo, Quartett, "Vier in einer Reihe", Domino und klassischen Spielkarten besteht.

Neue gravierte Produkte

Die Palette an gravierten Produkten von smartphoto umfasste bereits Herz-Anhänger, Feuerzeug, Visitenkarten-Etui, Teeglas und Whiskyglas. Nun hat smartphoto das Angebot mit Champagnergläsern, Weingläsern und einer Flasche mit Korkenverschluss aufgestockt und dafür eine ganz eigene Kategorie zu den Fotogeschenken erstellt. Diese neuen, spülmaschinenfesten Produkte sind aus hochwertigem Glas und mit einer Lasergravur personalisiert. Sie eignen sich ausgezeichnet als Geschenk, zum Beispiel für eine Hochzeit. Die Champagner- und Weingläser sind im 2er-Set erhältlich, wobei jedes Glas unterschiedlich gestaltet werden kann. Die Weingläser gibt es in zwei Varianten: Rotweinglas (53 cl) und Weissweinglas (41 cl). Und in der Flasche sind nicht nur Flüssigkeiten gut untergebracht: Strohhalme, Süssigkeiten oder auch Blumen und andere Pflanzen lassen sich darin bestens präsentieren.

Über smartphoto

Die Firma smartphoto AG war von 1995 bis 2011 in der Schweiz unter dem Namen ExtraFilm AG tätig. Sie ist ein Tochterunternehmen der smartphoto group NV. Die Gruppe mit Sitz in Belgien ist in 12 europäischen Ländern ansässig und zählt europaweit zu den grössten digitalen Online-Fotoservice-Anbietern. Das Sortiment besteht aus über 600 personalisierbaren Fotoprodukten, die direkt online - ohne Software-Download - gestaltet werden können. Das Produktportfolio umfasst die Kategorien Fotobücher, Wanddekoration (Leinwände, Alu-Dibond, Acryl...), Fotogeschenke (Kissen, Tassen, T-Shirts, Handyhüllen...), Grusskarten, Fotokalender und Fotoabzüge.

