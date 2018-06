"Die süßesten Früchte..." am Neusiedler See

LEBEN

Kirschen- und Genussmarkt in Purbach am 9. Juni mit Kirschkern-Weitspucken

Purbach (pts023/06.06.2018/18:00) - Eine Hommage an die süßesten aller Obstsorten kündigt sich am Neusiedler See an: Beim Kirschen- und Genussmarkt wird in Purbach am 9. Juni wohl so manches tiefrote Früchtchen vernascht. Es geht um die Kirschen, natürlich! Der Kirschbaum prägt nämlich, wie sonst nur die Weinreben, die Landschaft zwischen Neusiedler See und Leithagebirge. Und der Markt am 9. Juni feiert die Renaissance der alten Kulturpflanze, die auch als Slow Food Presidio Produkt ausgezeichnet wurde.

Und was gibt es zu erleben am Kirschen- und Genussmarkt: Altes Wissen etwa, ein Slow Food-Markt der Erde, Kirschsortenbestimmung durch die Arche Noah Schiltern und Musik sind die kurzweiligen Zutaten. Von den frischen Kirschen bis hin zu Kirschenstrudel, Kirschbrand, Kirschkunstwerke und Praktisches für zu Hause von Tüddelkram, wird alles rund um die Leithaberger Edelkirsche geboten. Apropos "Slow Food-Markt der Erde": Der sorgt mit zahlreichen regionalen Produzenten für Vielfalt im Einkaufskorb. Produkte von Meine Weidegans, Ziegenkäse von Ziegenliebe Monika Liehl, Manufaba, Bio Tofu aus dem Seewinkel und vieles mehr. Die Genuss Regionen werden ebenso ihre Genussvielfalt in Form von Wiesener Ananas-Erdbeeren, Kittseer Marille, Mittelburgenländischen Kästen und Nuss, Zickentaler Moorochse und als besonderen Gast die Genuss Region Pongauer Wild präsentieren und natürlich verkaufen.

Für Wettkämpfer unter den Kirschenliebhabern gibt's eine besondere Challenge: das Kirschkern-Weitspucken, organisiert vom Verein Libella. Eine besondere Disziplin des dörflichen Wettkampfes. Ungeschlagener Kirschkern-Weitspuck-Champion ist der Rabe und wer diesen herausfordern will, kann dies am Kirschen- und Genussmarkt in Purbach tun!

Alles auf einen Blick unter http://www.neusiedlersee.com

