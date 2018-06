LEBEN

37 Tage Urlaub geschenkt: Greenstrom schenkt Ihnen Zeit mit Ihrer/Ihrem Liebsten

Söll (pts022/06.06.2018/16:45) - Das Tiroler Unternehmen hat zum europäischen Tag des Fahrrades ein Gewinnspiel für Gern-Urlauber ausgeschrieben. Der Gewinner/die Gewinnerin bekommt 888 Urlaubsstunden - das entspricht 37 spannenden Urlaubstagen - in acht Partnerhotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien. Mit Begleitung. Inklusive Halbpension.

Greenstorm Mobility wurde im Tourismus für den Tausch von leeren Hotelzimmern gegen hochwertige E-Bikes bekannt und etablierte sich rasch als Europas größter Händler für gebrauchte Top-E-Bikes und verlässlicher Partner für Fahrradhändler. Mittlerweile können auch Unternehmen ihre Firmenflotte um kostenfreie E-Bikes für ihre Mitarbeiter elektrisieren. Weil das Unternehmen im Tourismus E-Bikes gegen Übernachtungsgutscheine für leerstehende Hotelzimmer tauscht, kam das Team um Philipp Zimmermann und Richard Hirschhuber auf die Idee, den europäischen Tag des Fahrrades am 3. Juni zu nutzen, um dieses Gewinnspiel zu starten, das noch bis 30. Juni 2018 läuft.

Nutzen oder besitzen? Ansichtssache!

Der 3. Juni hat sich seit 1998 immer stärker als Tag des Fahrrades etabliert und soll Menschen zum Umsteigen aufs Fahrrad bewegen. Und was wäre einfacher, als auf ein E-Bike umzusatteln? In der Früh vor dem Büro noch etwas Bewegung, nach der Arbeit gemütlich auf den Berg. Greenstrom bietet dafür als Europas größter Händler für gebrauchte Top-E-Bikes und Vertragspartner für Fahrradhändler frisch gewartete E-Bikes mit 2-Jahres-Garantie auf Akku und Rahmen mit bis zu 40 Prozent Rabatt an. Wer jedoch lieber jedes Jahr ein E-Bike der neuesten Technologie fährt, kann sich bei Greenstorm als Botschafter bewerben und sich durch Weiterempfehlung jedes Jahr ein neues E-Bike kostenfrei leihen.

Für alle, die gerne reisen, hier der Link zum Gewinnspiel auf Facebook: https://business.facebook.com/greenstorm888/photos/a.1628994060724574.1073741828.1621654781458502/1929129204044390/?type=3&theater

