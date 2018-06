Wechseljahre der Frau als starker Neubeginn des eigenen YIN

LEBEN

Mi, 06.06.2018 09:05

St. Johann in Tirol (pts010/06.06.2018/09:05) - Wechseljahre - der Name beinhaltet bereits eine mögliche Lösung. Denn Wechseljahre bieten immer auch die Chance für einen Wandel und damit einen Wechsel. Wenn Frauen ihr weibliches Wesen bewusst wahrnehmen, ergeben sich damit neue Möglichkeiten der aktiven Lebensgestaltung. Daniela Hutter http://www.danielahutter.com hat sich auf professionelles Mentoring von Frauen spezialisiert. Mit einer bewusst ganzheitlichen Körperwahrnehmung eröffnet sie Frauen den Weg zu einer erfolgreichen Lebensgestaltung.

Wenn die Hitze kommt - kommen auch die Fragen nach der Weiblichkeit

Hitzewallungen sind die bekannten Vorboten der Wechseljahre. Wenn der Körper sich bemerkbar macht, verbirgt sich dahinter manchmal auch eine Botschaft der Seele. In diesem Fall kann häufiges Schwitzen auf fehlendes YIN zurückgeführt werden. Das Prinzip des YIN versinnbildlicht die bewusste Wahrnehmung der weiblichen Seele. Bei der Umstellung auf die neue Lebensphase fordern die Wechseljahre eine verstärkte Wahrnehmung ein. Wechseljahre bedeuten deshalb keinen Verlust an Weiblichkeit. Diese Phase fordert Frauen vielmehr dazu auf, ihre Weiblichkeit wieder zu stärken.

Starke Frauen haben einen starken YIN-Faktor

Die Frauen-Motivatorin Daniela Hutter hat sich auf die Stärkung des YIN-Prinzips spezialisiert. Ihr Buch "Das YIN-Prinzip" ist hat bereits tausenden Frauen, neue Wege eröffnet. Mit einem eigenen Angebot richtet sie sich speziell an Frauen in den Wechseljahren. Neben ihren Seminaren bietet Hutter auch eine Online-Akademie an. E-Learning-Angebote gehören seit vielen Jahren zum festen Repertoire von Hutter. Sie gehört zu den Gründerinnen des Online-Coachings in ihrem Bereich. Über Jahre hinweg hat Hutter für viele Frauen Mentorinnenarbeit geleistet und ihr Onlineangebot kontinuierlich verbessert und ausgebaut.

Weitere Informationen zum umfassenden Frauen-Coaching von Daniela Hutter finden sich auf http://www.danielahutter.com . Das Coaching richtet sich mit verschiedenen Angeboten an Frauen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Auf eine bewusst ganzheitliche Beratung legt Hutter großen Wert.

