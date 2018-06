Arrow und Commvault adressieren gemeinsam den Service-Provider-Markt

HIGHTECH

Linz (pts009/06.06.2018/09:00) - Der globale Technologieanbieter Arrow und Commvault, ein weltweit führender Anbieter von Backup-, Wiederherstellungs-, Archivierungs- und Cloud-Lösungen, haben die Erweiterung ihrer EMEA-weiten Zusammenarbeit angekündigt. Dabei wollen sie mithilfe der Datenplattform von Commvault weitere Daten-Management-Lösungen "as-a-service" oder "on-premise" anbieten.

Die neue Vereinbarung baut auf der langjährigen Geschäftsbeziehung beider Unternehmen auf. Arrow ist es somit möglich, flexiblere Lizenzmodelle für Service-Provider-Kunden anzubieten. Die Vereinbarung gilt für Österreich und deckt zudem Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Schweden, Spanien, Ungarn und UK ab.

Commvault und Arrow kombinieren ihre Kompetenz bei Daten-Management-Technologien und ihr Know-how im Service-Markt, um flexible Bereitstellungs-Modelle anzubieten, die den Anforderungen von Service Providern mit gezielten Kundenangeboten noch besser gerecht werden.

"Mit dem Commvault Aggregator-Programm können Service Provider ihr Business mit marktführender Commvault-Technologie ausbauen. Es bietet den perfekten Rahmen, um mit Commvault noch flexibler zusammenzuarbeiten", sagte Alexis Brabant, Vice President Sales bei Arrow ECS EMEA. "Wir freuen uns, durch die Erweiterung unseres Service-Spektrums um zusätzliche Daten-Management-Technologien die Bedürfnisse unserer Service Provider und ihrer Endkunden jetzt und in Zukunft noch besser erfüllen zu können."

"Arrow bietet marktführende Mehrwertdienste für Managed Service Provider, um Rechnungsstellung, Reporting und Lizenzmanagement zu erleichtern", sagte Bruce Park, Vice President EMEA Channels & Alliances, Commvault. "Mit seiner Positionierung im EMEA-Raum ist Arrow gut aufgestellt, um seiner Service Provider Community unsere Datenmanagement-Technologien anzubieten - diese Community greift in einem immer stärkeren Umfang auf Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen von Commvault zurück, um weiter zu wachsen."

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics http://www.arrow.com ist ein globaler Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für industrielle und gewerbliche Anwender von Elektronikkomponenten und Computing-Lösungen. Arrow ist Zulieferer für über 150.000 Erstausrüster (OEMs), Auftragshersteller und gewerbliche Kunden und ist über ein globales Netzwerk mit mehr als 300 Vertriebsstandorten sowie 45 Vertriebs- und Wertschöpfungszentren in mehr als 80 Ländern tätig.

Über Commvault

Commvault ist der anerkannte Marktführer im Bereich Datensicherung und -wiederherstellung. Die konvergente Datenmanagementlösung von Commvault definiert neu, was Datensicherung für das moderne Unternehmen bedeutet - durch Lösungen zum Schutz, zur Verwaltung und zur Nutzung seiner wichtigsten Vermögenswerte: seiner Daten. Software, Lösungen und Dienstleistungen von Commvault sind über das Unternehmen und ein globales Ökosystem von vertrauenswürdigen Partnern erhältlich. Commvault mit Hauptsitz in Tinton Falls, New Jersey, USA, beschäftigt weltweit mehr als 2.700 hochqualifizierte Mitarbeiter und ist an der NASDAQ (CVLT) notiert. Mehr über Commvault erfahren Sie unter: http://www.commvault.com.

