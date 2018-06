Schulschlussaktion von fotoCharly - Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit

LEBEN

Mi, 06.06.2018 09:00

Schwarzach im Pongau (pts008/06.06.2018/09:00) - Lehrerinnen und Lehrer aufgepasst! Nicht mehr lange, dann neigt sich das aktuelle Schuljahr dem Ende zu. Um den Schülerinnen und Schülern Ihrer Klasse eine besondere Freude zu machen, gibt es bei fotoCharly die Möglichkeit, ein individuelles Fotobuch gestalten zu lassen. So gelingt eine ganz besondere Überraschung zum diesjährigen Schulschluss.

Die Schulzeit ist eine der prägendsten Phasen im Leben der Kinder und soll mit guten Gefühlen und Emotionen verbunden werden und bleiben. Nach der Devise "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" ist es doch naheliegend, den Schülerinnen und Schülern zum Abschied aus der Schule oder zum Aufstieg in die nächste Klasse eine Freude zu machen. Mit gesammelten Fotos von Ausflügen, Theateraufführungen, Schulveranstaltungen oder Wandertagen können Sie ein individuelles Fotobuch von fotoCharly gestalten lassen. Damit machen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern mit Sicherheit eine große Freude.

Schulschlussaktion von fotoCharly - Spezieller Fotobuch-Staffelpreis

Fotobücher sind eine individuelle Möglichkeit, Ihrer Klasse zum Schulschluss etwas zu schenken. Darin können die ganz speziellen Momente des Schuljahres festgehalten werden, wie zum Beispiel besondere Ausflüge, Wanderungen, Theateraufführungen oder Sportveranstaltungen der Schule. Gemeinsame Momente von Schülerinnen, Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern machen das Fotobuch zu einer wunderschönen Erinnerung an die Schulzeit. Dank der Schulschlussaktion von fotoCharly gibt es für die individuell gestalteten Fotobücher einen speziellen Staffelpreis: https://bit.ly/2s8ufsB

Persönlich und kreativ gestaltet, sind Fotobücher eine wunderbare Idee zum Schulschluss

Fotobücher sind für jeden Anlass eine großartige Geschenkidee. Wenn Sie Ihren Schülerinnen und Schülern zum Schulschluss etwas Besonderes mit in die Sommerferien geben wollen, dann lassen Sie doch Fotobücher, in brillanter Fotoqualität von fotoCharly individuell gestalten. Einfach die Fotodatein per Stick oder CD an folgende Adresse (Color Drack, z.H. Fr. Steinberger, Baderstraße 8, 5620 Schwarzach) schicken oder über WeTransfer an a.steinberger@cdlab.at übermitteln und fotoCharly übernimmt die Fotobuchgestaltung für Sie. Die Aktion ist bis zum 5. Juli 2018 gültig.

Also liebe Lehrerinnen und Lehrer, überraschen Sie Ihre Klasse mit einem Fotobuch der Schulschlussaktion von fotoCharly!

Über fotocharly.at

fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Hinweis: Der Publikation wird zugestimmt bis 6.9.2018

