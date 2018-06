LEBEN

Race Across America 2018: Crataegutt®-Seniors auf Rekordjagd

Wien (pts007/06.06.2018/08:05) - Am 16. Juni ist es soweit: Vier Männer im Alter zwischen 67 und 78 starten beim Race Across America - dem härtesten Radrennen der Welt -, um den Staffelrekord zu brechen! Austroplant drückt dem Team der Crataegutt®-Seniors die Daumen!

"Es ist schon ein beachtliches Ziel, das sich unsere Crataegutt®-Seniors für dieses Rennen gesteckt haben, aber wir alle sind guter Dinge, dass sie es schaffen", sagt Elisabeth Mondl, PR-Managerin der Firma Austroplant Arzneimittel GmbH, die seit Jahren das Team der sportlichen Senioren unterstützt. Trotz aller Zuversicht: Die Herausforderung ist eine große! Immerhin will das Team der Crataegutt®-Seniors die Staffelbestzeit in der Klasse 70+ unterbieten und damit einen Rekord brechen.

Rennschnitt von 31 km/h über sechs Tage und fünf Nächte

Dafür müssen die vier Männer im Alter zwischen 67 und 78 die knapp 5.000 Kilometer lange Strecke von der Westküste zur Ostküste der USA in unter sechs Tagen und 13 Stunden zurücklegen - das bedeutet, einen Rennschnitt von 31 km/h über sechs Tage und fünf Nächte nonstop zu halten!

"Wir sind äußerst zuversichtlich, den Rekord zu brechen"

Im Jahr 2014 benötigten die Crataegutt®-Seniors für das härteste Radrennen der Welt sieben Tage, drei Stunden und 54 Minuten. "Das war für uns ein großer Erfolg, denn immerhin waren das 20 Stunden weniger als geplant", sagt Herbert Lackner (Jahrgang 1940). "Aber ich bin ein Mensch, der immer neue Ziele braucht, um zu trainieren. Und darum gehen wir es dieses Jahr ganz anders an und wollen Rekordzeit fahren. Beim ersten Mal sind wir ja einfach nur so drauf los gefahren, wir hatten keine Ahnung, was genau uns erwartet - und dabei haben wir viel gelernt. Wir wissen jetzt, dass wir an einigen Stellen unnötig viel Zeit vertrödelt haben. Die Vorstellung, dass es z. B. beim Staffelwechsel nichts ausmacht, ein paar Minuten länger zu brauchen, haben wir hinter uns gelassen. Für dieses Jahr haben wir die Wechselzonen vorweg fixiert und streng definiert. Darum sind wir äußerst zuversichtlich, den Rekord zu brechen", so Lackner weiter.

Vierer-Team bestens vorbereitet

Die Crataegutt®-Seniors bestehend aus dem Niederösterreicher Herbert Lackner, dem Salzburger Gottfried Hinterholzer (Jahrgang 1951), dem Thüringer Lothar Färber (Jahrgang 1948) und dem Oberösterreicher Josef Bichl (Jahrgang 1946) sind also bestens auf das Radrennen - bei dem sie von 14 Betreuern vor Ort unterstützt werden - vorbereitet. Sie werden dabei in Zweierteams je acht Stunden dem Rekord entgegen radeln, während die anderen beiden je acht Stunden pausieren. "Wir werden hart kämpfen, aber es mit der Ernsthaftigkeit auch nicht übertreiben", so Lackner. "Übertriebener Ehrgeiz führt nur zu Spannungen und wir wünschen uns beim Wettkampf eine lockere Atmosphäre sowie gute Stimmung - das ist wichtig für den Erfolg!"

Am 16. Juni starten die Crataegutt®-Seniors in ihr neues Abenteuer. "Wir fiebern mit und drücken die Daumen für unser Team. Es freut uns, ein so tolles Projekt zu unterstützen, das einfach immer wieder zeigt: Fitness und Lust an der Bewegung sind keine Fragen des Alters", so Elisabeth Mondl.

Weiterführende Informationen

Das Race Across America

Das Race Across America gilt als eines der härtesten Radrennen der Welt. Bei der Radsport-Herausforderung muss die knapp 4.800 Kilometer lange Strecke von der Westküste zur Ostküste der USA in einem bestimmten Zeitlimit mit dem Rad zurückgelegt werden. Dabei überwinden die Sportler eine Gesamthöhendifferenz von 52.000 Metern!

Über Crataegutt®

Über Crataegutt®

Crataegutt® ist ein Arzneimittel in Form von Flüssigkeit oder Filmtabletten mit dem Extrakt aus Weißdorn zur Anwendung bei beginnender altersbedingter Leistungsverminderung des Herzens mit Symptomen wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung.

