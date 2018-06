Neu bei Startpage.com: Phil Zimmermann

HIGHTECH

Di, 05.06.2018 13:00

Zeist (pts031/05.06.2018/13:00) - Der Erfinder der E-Mail-Verschlüsselungssoftware, Phil Zimmermann, ist Teil des Startpage.com-Teams https://startpage.com und wird die Entwicklung neuer Verschlüsselungstechnologien und die Produktinnovationen leiten.

Phil Zimmermann, die Ikone der modernen Verschlüsselungstechnik, arbeitet mit den Experten der Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com zusammen, um die E-Mail-Verschlüsselung der Zukunft zu entwickeln. "Ich habe mich entschlossen, mit Startpage.com zu arbeiten, da dieses Unternehmen ideologisch auf Datenschutz ausgerichtet ist", so Zimmermann. "Das ist für mich wirklich interessant. Und sie machen Produkte, die jeder verwenden kann."

Zimmermann weiter: "Vor ein paar Jahren habe ich aufgehört, PGP mit Apple Mail zu verwenden, da es nie mit den aktuellen MacOS-Versionen kompatibel war. Eine PGP-fähige, webbasierte Lösung zu schaffen, die ich auf meinem Laptop und mobilen Geräten verwenden kann, löst dieses Problem."

Startpage.com-CEO Robert Beens ist von der Zusammenarbeit begeistert: "Phil Zimmermann wird uns bei unserer Suchmaschine beraten und uns helfen, innovativ zu bleiben, mit der neuesten Technologie Schritt zu halten und unser Mail-Produkt der nächsten Generation zu entwickeln. " Beens weiter: "Phil ist einer der klügsten Köpfe unserer Zeit und setzt sich leidenschaftlich für Datenschutz und Menschenrechte ein."

Über Phil Zimmermann

Phil Zimmermann ist der Erfinder der E-Mail-Verschlüsselungssoftware PGP (Pretty Good Privacy). Zimmermann ist Berater der Firma PGP Corporation und Fellow des Standford Law School's Center for Internet and Society. Seit 2018 arbeitet er im Team des niederländischen Datenschutz-Unternehmens Startpage.com.

Neben seiner Arbeit bei Startpage.com unterrichtet Zimmermann derzeit Kryptographie an der Fakultät für Elektrotechnik, Mathematik und Informatik an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden. Er war außerdem Mitgründer und Chief Scientist von Silent Circle, einem Unternehmen, das Produkte und Lösungen zum Erkennen und zur Prävention von Cyberbedrohungen entwickelt und sichere mobile Kommunikation bereitstellt.

Zimmermann erhielt zahlreiche technische und humanitäre Auszeichnungen für seine Pionierarbeit in der Kryptographie, darunter den Norbert Wiener Award und den US Privacy Champion Award. Er wurde in die Cyber Security Hall of Fame aufgenommen und erhielt 2016 die Ehrendoktorwürde (Docteur Honoris Causa) der Université Libre de Bruxelles.

Über Startpage.com

Startpage.com ist die diskreteste Suchmaschine der Welt, die auf jegliches Tracking verzichtet und keine persönlichen Userdaten sammelt. Startpage.com hat seinen Sitz in Europa und unterliegt somit nicht der US-Gesetzgebung. Die Suchmaschine wurde von unabhängigen Dritten zertifiziert und bietet zusätzlich zur anonymen Suche einen kostenlosen Proxy-Dienst.

Bitte klicken Sie hier, um die Pressemeldung online zu lesen:

http://startpage.pr.co/166644-neu-bei-startpage-com-phil-zimmermann

(Ende)