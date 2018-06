Immer mehr Angestellte wollen sich selbst verwalten

BUSINESS

Di, 05.06.2018 06:15

Mitarbeiterin: HR-Bereich für viele interessant (Foto: pixelio.de, Tim Rechmann)



Rochester/Innsbruck (pte004/05.06.2018/06:15) - Mitarbeiter würden gerne mit Tools mehr Aufgaben im Bereich Human Resources (HR) übernehmen. Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Erhebung des US-Unternehmens Paychex http://paychex.com . Fast drei Viertel der US-Angestellten wünschen sich von ihren Vorgesetzten demnach mehr Selbstbedienungsanwendungen. Trotz dieses aufkommenden Bedürfnisses ermöglichen nicht alle Chefs ihren Mitarbeitern derartige Optionen.

Größere Firmen im Vorteil

"Der Bereich HR ist ein besonders sensibler Bereich, wenn es um personenbezogene Daten und Aufzeichnungen geht. Unabhängig von der technischen Lösung hängt die Übertragung der Wartungsarbeiten der Stammdaten auf Mitarbeiter von zwei Kriterien ab: Ist Vertrauen in der jeweiligen Unternehmenskultur ein gelebter Wert und lässt es sich im Einklang mit den gültigen datenschutzrechtlichen Vorgaben überhaupt umsetzen", erklärt der Trainer und Speaker für Veränderung, Christian Oberleiter http://christian-oberleiter.com , im Interview mit pressetext.

Bei Geschäftsinhabern größerer Firmen mit 20 bis 500 Angestellten sind es mehr als 65 Prozent, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, Aufgaben aus dem Personalmanagement mithilfe von Selbstbedienungstools selbstständig zu übernehmen. Bei kleineren Unternehmen mit weniger als 20 Angestellten sind es nur 46 Prozent der Geschäftsinhaber, die ihren Mitarbeitern diese Freiheiten einräumen.

Bedürfnis nach Selbstständigkeit

"Die heutige Gesellschaft hat sich von einer technikgestützten zu einer technikabhängigen entwickelt. Mit dieser Verlagerung geht auch eine Erwartung von Eigenständigkeit am Arbeitsplatz einher", schildert Tom Hammond, Vice President of Corporate Strategy and Product Management bei Paychex. "In der Arbeit wissen die Mitarbeiter die Interaktion mit Tools genauso wie im Privatleben und miteinander zu schätzen", führt Hammond aus. Dazu gehöre die Fähigkeit, einfache Aufgaben, wie das Ändern einer Adresse, das Ausgleichen von Abwesenheiten, das Einteilen von Urlauben sowie das Einsehen von Lohnabrechnungen autonom zu erfüllen.

(Ende)