LEBEN

Mo, 04.06.2018 16:20

PK zur Jahrestagung der Österreichischen Kardiologengesellschaft, Di. 5. Juni, 10 Uhr, Wien

Wien (pts023/04.06.2018/16:20) - Einladung zur Vorab-Pressekonferenz zur Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, am 5. Juni 2018 um 10 Uhr in Wien

Themen:

Trends und Highlights der Kardiologie 2018

- Das Kongress-Motto: "Under Pressure - das Herz im gesellschaftlichen Wandel"

- Wie die Fortschritte der modernen Herz-Medizin die Lebenserwartung erhöhen

- Neue Bedrohungen durch ungesunden Lebensstil, Stress und sozialen Druck, und zu wenig Kontrollen von Blutdruck, Blutfetten, Blutzucker & Co

- Neuerungen in der interventionellen Therapie von Herzklappen

- Digitalisierung in der modernen Kardiologie: Was sie für Patienten und Wissenschaft bedeutet

Gesprächspartner/innen:

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer

- Univ.-Prof. Dr. Christian Hengstenberg

- Univ.-Prof. Dr. Julia Mascherbauer

Datum: 05.06.2018, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann, Löwel-Zimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

