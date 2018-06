Neuaufstellung: Vogel firmiert um

MEDIEN

Fr, 01.06.2018 13:30

Die Geschäftsführer, v.l.: G. Schürger, M. Bauer, F. Fischer (Foto: B. Brückner)



Würzburg (pts022/01.06.2018/13:30) - Das Würzburger Fachmedienhaus Vogel Business Media firmiert ab dem 1. Juni 2018 unter dem neuen Firmennamen Vogel Communications Group GmbH & Co. KG und versteht sich künftig als umfassender Dienstleister für B2B-Kommunikation. Damit einher geht ein neues Firmenlogo, das erstmals seit 1984 angepasst wurde sowie ein komplett neues Corporate Design. Das bekannte Vogel-Signet ("Vögelchen-Logo") wurde modernisiert und die Flugrichtung hat sich um 180 Grad - "in Richtung Kunde" - gedreht. Zudem kommt auf der neugestalteten Website http://www.vogel.de und an allen Markenkontaktpunkten die neue Corporate Identity (CI) zum Ausdruck. Eine Kommunikationskampagne begleitet die Markeneinführung.

Zum Hintergrund: Anfang des Jahres 2018 verkündete Vogel Business Media unter der neu aufgestellten, dreiköpfigen Geschäftsführung mit Sprecher Matthias Bauer die neue Strategie "Vogel 2022". Damit positioniert sich das Fachmedienhaus im 127sten Jahr seines Bestehens künftig mit umfassenden Kommunikationsdienstleistungen. Im April 2018 startete Vogel mit "Next Industry" ein neuartiges Fachmedium, das die digitale Transformation in den Vogel-Zielmärkten inhaltlich begleitet. Nun steht mit der neuen CI der nächste Schritt in der Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe an.

"Wir folgen den Kommunikationsbudgets unserer Kunden und die erwarten von uns weit mehr als Anzeigen und Banner. So sind Chatbots, Social Media, Corporate Publishing und PR, aber auch SEO, Live-Kommunikation und Intranetlösungen längst Bestandteil unseres kundenspezifischen Angebots für den individuellen Kommunikationsmix. Wir beraten und begleiten die Unternehmen strategisch in deren digitaler Transformation. Dafür entwickeln wir zeitgemäße Kommunikationsstrategien und setzen diese auch um", erläutert Matthias Bauer, Sprecher der Geschäftsführung: "Seit über 100 Jahren sind wir in den großen Wirtschaftsfeldern Industrie und Automotive verankert, in der IT seit Anfang der 1970er, und in Berlin haben wir in den vergangenen Jahren mit derzeit fünf Agenturen neue Kompetenzen integriert. Ein wesentliches Asset ist und bleibt der Qualitätsjournalismus unserer über 100 etablierten Fachmedienmarken, die in den rund 20 Branchen ein hohes Renommee und Vertrauen genießen und damit ein Garant für den direkten Branchenzugang sind. So helfen wir unseren Kunden ihre Kommunikationsziele bestmöglich zu erreichen und dadurch auch die digitale Transformation in ihren Unternehmen zu befördern."

Begleitet wurde der Markenerneuerungsprozess von BrandTrust, einer führenden Management-Beratung für Marken mit Sitz in Nürnberg. "Gemeinsam mit den Verantwortlichen bei Vogel haben wir in einem systematischen Prozess herausgearbeitet, was die Marke Vogel aufgrund ihrer Vergangenheit glaubwürdig, in Zukunft attraktiv und gleichzeitig vom Wettbewerb unterscheidbar macht", erklärt Jürgen Gietl, Geschäftsführer BrandTrust: "Das Ergebnis ist ein präziser Handlungsrahmen, um Kunden für die überlegenen Angebote zu begeistern. Mit Hilfe der führenden Fachmedienmarken, den etablierten Fachevents und den herausragenden Marketingleistungen der zur Gruppe gehörenden Agenturen wird Vogel in Zukunft als bedeutendste Plattform für Fachkommunikation eine klare Nr. 1-Position im digitalen Zeitalter einnehmen."

Die Berliner Digitalagentur Integr8 Media hatte den Pitch gewonnen und zeichnet für die Kreation verantwortlich. "Die Weiterentwicklung der visuellen Identität unterstreicht die zukunftsweisende Strategie von Vogel. Unsere Mission war es, alle Berührungspunkte der Marke so zu gestalten, dass sich die Werte in dem visuellen Design manifestieren - Tradition in der DNA, Zukunft in der Erscheinung", erläutert Julian Albers, Managing Partner von Integr8 Media: "Neben Farben, Logo, Website und Co. wurden in enger Kollaboration sämtliche Elemente, die das Markenbild formen, gestaltet - das Ergebnis ist ein neuer, moderner Look mit einer Hommage an die Tradition und dem klaren Ziel: Empower!"

Vogel Communications Group - Fakten:

Mitarbeiter 2017 weltweit: 820 (2016 = 800, +2,5%)

Umsatz 2017 weltweit (ohne Minderheitsbeteiligungen): 87,5 Mio. Euro (2016 = 85 Mio. Euro, +2,9%,)

Standorte: 7 in Deutschland sowie international in 12 Ländern Unternehmen, Beteiligungen und Partner

Vogel Communication Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Mit fünf Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Die Print- und Digital-Medien bedienen rund 20 Branchen in den Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation. Die Angebote der Gruppe reichen von Messedienstleistungen, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen einzigartigen Kongresszentrum.

(Ende)