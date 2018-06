Qatar Airways stimmt mit ihrer FIFA-Kampagne auf WM ein

MEDIEN

Fr, 01.06.2018 13:10

Neues Video mit Nicole Scherzinger (Foto: Qatar Airways) [ PDF ]



Zürich (pts021/01.06.2018/13:10) - Die Weltmeisterschaft steht kurz bevor und wird alle Menschen näher zusammenbringen. Das Gefühl von Spass und Vorfreude spiegelt sich im ersten Teil der WM-Kampagne von Qatar Airways mit Sängerin und TV-Star Nicole Scherzinger wider.

Die Fussballweltmeisterschaft in Russland bringt diesen Sommer Fans aus der ganzen Welt zusammen. Die neue Hymne von Qatar Airways in Form eines TV-Spots wird sie zusätzlich verbinden. Es handelt sich dabei um eine Adaption des Klassikers "Dancing in the Streets". Der eingängige Song bringt die feste Überzeugung der Fluggesellschaft zum Ausdruck, dass Sport eine universelle Sprache ist, die Menschen dazu inspirieren und ermutigen kann, ihren Träumen zu folgen.

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker betonte: "Unser neuester Werbespot bringt unsere Begeisterung zum Ausdruck, Teil der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) zu sein, einer der am meisten erwarteten Veranstaltungen im globalen Sportkalender. Wir freuen uns, mit der talentierten Nicole Scherzinger eine Partnerschaft eingegangen zu sein. Scherzingers Stimme vermittelt die Aufregung, die wir alle im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) verspüren und spiegelt unsere Begeisterung für den Sport sowie die Kraft einer solchen Veranstaltung wider, Menschen zusammenzubringen."

Im Mai 2017 kündigte Qatar Airways einen Sponsoring-Vertrag mit der FIFA an, mit dem die preisgekrönte Fluggesellschaft bis 2022 offizieller Sponsor und offizieller Airline-Partner der FIFA wurde. Diese weltweit grösste Sportpartnerschaft bietet Qatar Airways umfangreiche Marketing- und Markenrechte bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018(TM) und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022(TM) mit einer erwarteten Zuschauerreichweite von mehr als zwei Milliarden Menschen pro Turnier.

Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Communications Salam Al Shawa fügte hinzu: "Wie Millionen von Fans auf der ganzen Welt bereiten wir uns auf den Fussballsommer vor. Wir möchten, dass die Fans die unbeschwerte und vergnügliche Atmosphäre fühlen, die wir mit unserem neuen Werbespot gestaltet haben und sie mit uns im Vorfeld die Weltmeisterschaft feiern. Unser Ziel ist es, Menschen zum Tanzen, Träumen und Glücklichsein zu inspirieren, wenn sie aus aller Welt zu diesem Fussballfest zusammenkommen."

Qatar Airways glaubt an die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen und sponsert deshalb viele erstklassige Sportvereine und -veranstaltungen auf der ganzen Welt. So ist die Airline Platin-Partner vom FC Bayern München sowie Trikotsponsor vom AS Rom und der Boca Juniors. Sie ist auch offizieller Airline-Partner der Formel-E-Rennserie sowie der FIFA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 (TM), die FIFA Klub-Weltmeisterschaft (TM), die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft (TM) sowie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 (TM).

Passendes Bildmaterial finden sie hier:

https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157696802118794

