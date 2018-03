LEBEN

Fr, 30.03.2018 17:00

50 Jahre und kein bisschen leise! Family Park am Neusiedler See feiert

Neusiedl am See (pts014/30.03.2018/17:00) - Wer kein Kind mehr ist, hat auf den ersten Blick Pech gehabt. Beim zweiten Mal hinschauen, jedenfalls aber beim Besuch mit Kindern, kommt das Glück garantiert zurück: Der Family Park am Neusiedler See sorgt als Österreichs größter Freizeitpark nicht nur stets für strahlende Kinderaugen und zufriedene Eltern und Großeltern. Er feiert 2018 zudem sein 50-jähriges Gründungsjubiläum. Und dabei ist er bei weitem nicht in die Jahre gekommen, ist mit seinem halben Jahrhundert kein bisschen leise. Ganz im Gegenteil: Dieses Jahr erwarten die Besucher weitere neue Highlights.

Wer eintaucht in diese bunte Welt von Spaß, Abenteuer, Unterhaltung und Magie in einem Waldstück zwischen Rust und St. Margarethen, der kann sich getrost fesseln lassen von so vielen Erlebnissen. Vier Themenwelten sorgen auf sage und schreibe 145.000 m2 für einen unvergesslichen Tag von Groß und Klein. Eine bunte Mischung aus Fahr- und Wasserattraktionen, Kletteranlagen und Erlebnisbereichen machen den Family Park zu einem der attraktivsten Ausflugsziele Österreichs. Das war von 50 Jahren so noch nicht zu ahnen, als Steinmetz Erwin Müller, Vater des heutigen Besitzers, genau dort seine selbst gemeißelten Figuren zu einem Märchenpark formte. Der Grundstein war 1968 damit gelegt.

Der historische Kern wird 2018 in neuem Glanz erstrahlen und zwei neue Attraktionen eingeweiht: Beim "Almjoder" im Bergdorf in der Themenwelt Bauernhof werden während eines freien Falls wohl auch die Mutigsten jodeln... Und im Märchenkarussell bei der Erlebnisburg wird auch so mancher Erwachsene die romantischen Runden genießen.

Infothek: Öffnungszeiten 2018: 24. März bis 30. September 2018: 9-18 Uhr, Einlass und Kassa bis 17 Uhr, Fahrattraktionen: 10-18 Uhr. 01. Oktober bis 26. Oktober 2018: 10-17 Uhr, Einlass und Kassa bis 16 Uhr, Fahrattraktionen: 10-17 Uhr. Bei Schlechtwetter Änderung der Öffnungszeiten möglich.

