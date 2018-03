LEBEN

Fr, 30.03.2018 12:15

"Il mondo della luna": Eisenstadt wird bei Vollmond zur Romantikstadt

Eisenstadt (pts007/30.03.2018/12:15) - "il mondo della luna" nennt sich eine neue Eventreihe in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Bei Vollmond verwandelt sich der Pulverturm in ein Meer aus Farben und Klängen und lädt zum Träumen ein.

Nach erfolgreichem Start bei drei Vollmondnächten 2017 kommt es zur Wiederholung dieses außergewöhnlichen Events. Bei dieser Eventreihe wird das gemeinsame Tanzen und Feiern in den Vordergrund gerückt. Am Eingang erhalten die Gäste einen Kopfhörer und zwei DJs laden auf zwei verschiedenen Kanälen wahlweise zum Tanzen oder zum Feiern ein. Welche Musik genossen wird, entscheidet jeder und jede für sich selbst.

Um dem Motto "il mondo della luna" treu zu bleiben, wird der Vollmond sein Bestes dazu beitragen, diesen Abend unvergesslich zu machen. Los geht es bereits am Samstag, 31.3.! Gestartet wird bei freiem Eintritt bereits ab 19 Uhr vor dem Eisenstädter Pulverturm, wo DJs musikalisch auf die Vollmondnacht einstimmen. Ab 21 Uhr brodelt es im Pulverturm bei der "Silent Disco". Denn mittels Kopfhörer (gegen Miete erhältlich) können die Besucher ihren Tanzdrang auf zwei verschiedenen Musikkanälen so richtig ausleben. Zum Abschluss der Saison 2018 kommt es am Samstag, 24. November, zur Wiederholung des "il mondo della luna" - Winter Edition. Eintritt ist übrigens immer frei!

Alles auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

(Ende)