Facebook: Ad-Manager zeigt Geschlechterkluft

Fr, 30.03.2018 06:00

Mann und Frau: Facebook zeigt digitale Kluft (Foto: S. Hofschlaeger, pixelio.de)



Princeton, Oxford (pte001/30.03.2018/06:00) - Der Forscher Masoomali Fatehkia von der Princeton University https://princeton.edu hat in einer Studie getestet, ob man die vom sozialen Netzwerk Facebook http://facebook.com erstellten Schätzungen über das Publikum von Werbekampagnen als Datenquelle benutzen kann, um ein neues Licht auf die weltweite digitale Geschlechterkluft zu werfen. Erste Überprüfungen erweisen sich bereits als erfolgreich.

UN-Ziele erreichen

"Der Anzeigenmanager von Facebook bietet eine Echtzeitquelle von Informationen, die zur Messung digitaler geschlechtsspezifischer Unterschiede in Bereichen verwendet werden können, in denen Daten knapp oder nicht vorhanden sind", erläutert Studienautor Fatehkia.

Laut Studien-Co-Autor Ridhi Kashyap von der University of Oxford http://ox.ac.uk stelle die Studie zudem eine kostengünstige Dateninnovation dar, die helfen könne, einen wichtigen Entwicklungsindikator im Zusammenhang mit der Ungleichheit der Geschlechter zu überwachen. Dies sei auch ein wichtiger Teil der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Fatehkias Ergebnisse wurden im Journal "World Development" unter dem Titel "Using Facebook Ad Data to Track the Global Digital Gender Gap" https://bit.ly/2Gk824L veröffentlicht.

Data-Science für soziale Zwecke

"Ich denke bei Data-Science an eine Art von Toolkit, das es Entscheidungsträgern aus verschiedenen Bereichen ermöglicht, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die durch Beweise und Daten gestützt werden", so Fatehkia. "Die Nutzung von Datenwissenschaft für soziale Zwecke ist eine einzigartige Kombination, die es mir ermöglicht, meine Stärken und Interessen in den verschiedenen Disziplinen der Datenwissenschaft mit meiner Leidenschaft für eine Arbeit zu verbinden, auf die das positive Auswirkungen haben kann."

