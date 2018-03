"The Rats Are Back" laden zu einem Abend voller Swing & Entertainment

LEBEN

Do, 29.03.2018 11:13

Wien-Schwechat (pts020/29.03.2018/11:13) - "The Rats are Back" mit Big Band laden zu einem Abend voller Swing & Entertainment in das Multiversum in Wien-Schwechat.

Die beliebten Musiker Eric Papilaya, Norbert Oberhauser, Volker Piesczek und Pepe Schütz samt Big Band swingen unterhaltsam durch den Abend.

Ein vollkommen neues Konzept, denn anstatt nur einem Konzert zu lauschen, sind die Gäste eingeladen, Drinks an den Bars oder den Gala-Tischen zu genießen, zu tanzen und bestens unterhalten zu werden! Für das leibliche Wohl sorgt das Catering der Kruger's American Bar.

Die Wiener "Kruger's American Bar" und die Bar App "Boozie - One Drink a Day" mixen vor Ort die besten Drinks für einen beschwingten Abend.

Das erste Getränk ist im Kartenpreis inkludiert.

The Rats Are Back - Swing & Entertainment

Datum: Freitag, 6. April 2018

Einlass: 19.30 Uhr (Eröffnung der Bars)

Beginn: 20.30 Uhr

Ort: Multiversum, Möhringgasse 4, 2320 Schwechat

Anfahrt: http://www.multiversum-schwechat.at/kontakt/anfahrtsplan

Karten gibts bei oeticket: http://www.oeticket.com/tickets.html?affiliate=B38&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2103893&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=swing

Multiversum: http://www.multiversum-schwechat.at

