Mi, 28.03.2018 15:00

Siemens AG verlängert Vertrag mit Orange Business Services für globale SD-WAN-Infrastruktur

Zürich (pts021/28.03.2018/15:00) - Die Siemens AG, ein weltweit tätiges Elektronik- und Elektrotechnikunternehmen, hat ihren Vertrag mit Orange Business Services über ein globales "Siemens Digitalization Network" (SDN) verlängert. Dieses basiert auf einer SD-WAN-Infrastruktur und verbindet 1'500 Standorte in 94 Ländern. Die erhöhte Leistungsfähigkeit der Kommunikationsinfrastruktur ermöglicht es Siemens, die Vorteile der weiteren Digitalisierung zur Verbesserung der Industrie-4.0-Prozesse voll auszuschöpfen.

Im Rahmen dieses neuen Sechsjahresvertrags über 240 Millionen Euro wird Orange Business Services die gesamte globale Infrastruktur von Siemens auf ein dynamisches und flexibles SD-WAN-Netzwerk umrüsten, das Cloud-Anwendungen und IoT-Geräte miteinander verbindet. Die Zusammenlegung von Netzwerkdesign und -wartung unter einem einzigen Anbieter wird die Komplexität reduzieren und die Anwendungsperformance und -flexibilität erhöhen.

"Als global operierendes Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen auf der ganzen Welt, benötigen wir ein zuverlässiges und flexibles Kommunikationsnetzwerk als wesentlichen Business Enabler, das sich mit unserem wachsenden Geschäft weiterentwickeln kann", sagte Frederik Janssen, Leiter des Siemens IT Infrastructure Portfolio and Strategy. "Wir haben uns für Orange Business Services entschieden, weil wir in ihnen einen erstklassigen Partner sehen, der eine nahtlose, weltweite SD-WAN-Abdeckung mit einem Höchstmass an Sicherheitsstandards bieten kann. Dies umfasst den Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet, die Servicequalität, den lokalen Support und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir waren zudem sehr beeindruckt von der Flexibilität und dem Serviceniveau, das Orange Business Services in den letzten Jahren als zuverlässiger Partner für Siemens zur Verfügung gestellt hat."

Die Anforderungen an das Siemens WAN sind aufgrund der Zusammenarbeit von virtuellen Teams und Telearbeitern an globalen Projekten gestiegen. Orange Business Services erfüllt diese Anforderungen von Siemens, indem sie SD-WAN-Technologie mit Cloud- und Web-basierten Diensten und Lösungen kombinieren. Orange Business Services, in 166 Ländern lokal präsent, hat eine zentrale Anlaufstelle für Serviceanfragen und bietet der Firma Siemens Managed Network Services in den 94 Ländern an, in welchen das Unternehmen tätig ist.

"Wir freuen uns, dass Siemens uns für die Bereitstellung seines zukünftigen SDN-Netzwerks und das Management seiner unerlässlichen globalen Kommunikationsinfrastruktur ausgewählt hat", sagte Helmut Reisinger, Executive Vice President, International, Orange Business Services. "Als Unternehmen mit einer Vorreiterrolle in Innovation und Technologie hat Siemens bei diesem Projekt die höchsten Massstäbe angelegt. Durch die Kombination eines innovativen Lösungsansatzes und der Spezialisierung auf die Bereitstellung stabiler, nahtloser, globaler Netzwerkdienste, stellt Orange Business Services das Know-how für die End-to-End-Integration zur Verfügung, um Projekte dieser Grössenordnung effizient umzusetzen und zu verwalten. Dazu zählen alle Gebiete in schnell wachsenden Schwellenländern und wesentliche Cyberdefense-Komponenten."

"Orange Business Services wurde im Gartner Magic Quadrant 2018 für Network Services, Global https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-4RZRR6T&ct=180228&st=sb zum 18. Mal in Folge als Leader ausgezeichnet. Wir sind davon überzeugt, dass diese Führungsposition unsere Kompetenz bestätigt, die Zukunft der globalen Netzwerkdienste zu steuern und unsere Strategie auf das Versprechen der Intentions-basierten Vernetzung auszurichten", fügte Reisinger hinzu.

Infos: http://www.siemens.com , http://www.orange-business.com

