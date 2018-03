MMK digital: Karton online kaufen 24/7

MEDIEN

Di, 27.03.2018 15:50

Wien (pts030/27.03.2018/15:50) - Der digitale Verkaufs- und Service-Kanal von Mayr-Melnhof Karton ist ab sofort rund um die Uhr online und durch seine Echtzeitkommunikation einzigartig. Kunden profitieren von höchster Benutzerfreundlichkeit durch modernste Methoden.

Mit MMK digital ist Mayr-Melnhof Karton Vorreiter bei der Digitalisierung in der Kartonindustrie und setzt neue Maßstäbe in Geschwindigkeit und Kommunikation. Erstmals kann der Kunde alle Geschäftsprozesse mit Mayr-Melnhof Karton in Sekundenschnelle online und sicher in Echtzeit durchführen, rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche.

Von der Auswahl der Kartonqualität über die Produktionsvorschau und Bestellung bis zum Abruf ab Lager, alle Schritte können jederzeit online vom Kunden selbst getätigt werden.

MMK digital unterstützt Kunden aktiv in der Logistik bis hin zu live GPS-Tracking.

Eine in der Kartonindustrie wegweisende Leistung mit modernster Technologie und von Kunden bereits erprobter Benutzerfreundlichkeit.

Das TÜV-Siegel "Trusted Application" unterstreicht höchste Sicherheitsstandards.

MMK digital steht ab sofort auf der Website http://www.mm-karton.com rund um die Uhr zur Verfügung.

MMK digital - buy board online!

Weitere Informationen:

- Video zum MMK digital Launch: http://www.mm-karton.com/mmk-digital-video

- Unfolded Newsletter MMK digital: http://www.mm-karton.com/mmk-digital-newsletter

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Horst Bittermann, Head of Marketing

Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H., Brahmsplatz 6, 1040 Wien

Tel: +43 1 50136 91322, Mobile: +43 664 8527458

E-Mail: Horst.Bittermann@mm-karton.com, Website: http://www.mm-karton.com

